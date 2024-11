Ministros do STF dizem que não haverá discussão sobre anistia

Após as explosões que ocorreram na noite desta quarta-feira (13) perto do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, ministros da Corte teriam procurado membros do Congresso Nacional para dizer que não vão permitir que o debate sobre anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 prospere. A informação foi divulgada pela jornalista Natuza Nery, do Grupo Globo.

– Não vamos permitir que ousem debater anistia depois disso – teriam dito ministros do STF aos principais nomes do Congresso.

A anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 tramita no Congresso Nacional como o Projeto de Lei 2.858/2022. O projeto chegou a ficar próximo de ser votado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, mas o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL), determinou que fosse criada uma comissão especial para analisar o tema.

Diante dessa decisão, a proposta praticamente voltou para a estaca zero, já que a nova comissão terá que ser instalada, para que nela o assunto seja debatido e votado. Só depois disso é que a pauta seguirá para análise no Plenário da Câmara.

Fonte: Pleno News/Foto: Gustavo Moreno/STF