Programa de Estágio Alcoa 2025 abre 116 vagas para estudantes de todo o Brasil

A Alcoa, referência global na produção de alumínio, anuncia a abertura de inscrições para o Programa de Estágio Alcoa 2025, com foco em estudantes de todo o país. São 116 vagas para todas as formações no escritório de São Paulo e Poços de Caldas (MG), e nas unidades operacionais de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA) e São Luís (MA).

A empresa é reconhecida por suas excelentes práticas em prol das pessoas por diversas organizações, como a Great Place to Work (GPTW) e a Top Employers, além de ser destaque como uma das empresas mais inclusivas do setor de mineração, de acordo com o Instituto Ethos, e ser uma das melhores empresas para profissionais LGBTI+ trabalharem no Brasil, de acordo com a Human Rights Campaign. Desta forma, o programa é uma porta de entrada para jovens talentos que buscam um ambiente plural e inclusivo de aprendizado contínuo, diversidade de ideias e compromisso com a sustentabilidade, com foco em desenvolvimento e crescimento profissionais.

“Oferecemos experiências enriquecedoras em ambientes operacionais e administrativos, permitindo que os estagiários enfrentem desafios variados e desenvolvam habilidades essenciais para impulsionar suas futuras carreiras”, destaca Gabriel Wagner, gerente de Diversidade e Inclusão da Alcoa Brasil.

O período de inscrição começou dia 4 de novembro e se estende até 6 de dezembro, com admissão prevista para abril de 2025. Para participar do processo seletivo, o candidato precisa cursar graduação com previsão de conclusão entre junho/2026 e junho/2027, além de ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia.

É importante reforçar que para trabalhar na Alcoa não há limite de idade ou exigência de inglês fluente. Para mais informações acesse: ciadeestagios.com.br/alcoa.

Imagens: Divulgação