Arraial de Nazaré abre ao público nesta segunda-feira (29)

O espaço reúne 96 estandes e 18 brinquedos do Parque Ita, com funcionamento até 30 de novembro.

O tradicional Arraial de Nazaré abre as portas ao público nesta segunda-feira, 29 de setembro, a partir das 18h, no estacionamento da Basílica Santuário, com bênção especial de um Padre Barnabita. A abertura acontece após a vistoria e liberação do Corpo de Bombeiros Militar, realizada na última sexta e sábado.

Este ano, o Arraial conta com 96 estandes de tamanhos variados, oferecendo uma grande diversidade de produtos, entre comidas típicas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, miriti, bijuterias e muito mais.

O Parque Ita trará 18 brinquedos — 11 para o público adulto e 7 para o infantil. Entre as novidades estão o Kid Play (infantil), um espaço interativo com escorregadores, túneis e estruturas lúdicas, e o brinquedo Skate (adulto). A roda-gigante, com 32 metros de altura, é uma das atrações mais aguardadas, ao lado da montanha-russa, Free Style, Booster e outros clássicos de sucesso.

Fundado em 1985, o Ita é um dos maiores parques itinerantes do Brasil e participa do Arraial de Nazaré há 34 anos. O funcionamento do Arraial será de domingo a quinta, das 16h às 22h, e de sexta a sábado, das 16h às 23h. Nos domingos do Círio, da Romaria das Crianças e do Recírio, o horário será das 8h às 22h. Já no dia do encerramento, 26 de outubro, o espaço funcionará das 16h às 20h. O Arraial seguirá em funcionamento até 30 de novembro.

Até o dia 27 de outubro, todos pagam meia-entrada no Parque ITA. O valor promocional é de R$ 25,00 para a roda-gigante, Free Style, montanha-russa e Booster, e de R$ 20,00 para os demais brinquedos.

História

O Arraial de Nazaré tem origem na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793, quando era organizado como uma grande feira de produtos agrícolas. O termo “arraial” surgiu com a construção das casas ao redor da ermida de Plácido, após o achado da imagem, aproveitando o intenso fluxo de peregrinos.

Naquele tempo, as festividades ocorriam em setembro, período do verão amazônico, quando as chuvas diminuíam. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma feira com produtos trazidos de diversos municípios, providenciando inclusive transporte fluvial para pessoas e mercadorias.

De acordo com pesquisadores, o Arraial acontecia inicialmente em frente à Basílica, onde hoje está localizada a Praça Santuário de Nazaré (antigo Conjunto Arquitetônico de Nazaré – CAN). Com o passar do tempo, o evento ganhou novas características, incorporando brinquedos, barracas de comidas típicas, artesanato e produtos diversos, tornando-se um espaço de convivência, lazer e tradição dentro das festividades do Círio.

Foto: Marina Moreira / A Província do Pará