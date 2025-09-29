segunda-feira, setembro 29, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: tragédia por uma Selfie; Turista morre ao escorregar de monte durante foto

O homem despencou de um desfiladeiro de mais de 5.000 metros no Monte Nama Feng, após retirar o cinto de segurança para tirar uma foto.

Um alpinista de 31 anos, cuja identidade não foi revelada, morreu tragicamente enquanto escalava o Monte Nama Feng, na China, após remover o cinto de segurança para tirar uma selfie. O acidente, que ocorreu na província de Sichuan, foi filmado por outro escalador e reacendeu o alerta global sobre os perigos da imprudência em esportes de alto risco.

A montanha Nama Feng é conhecida por sua altitude de mais de 5.588 metros e por exigir habilidades técnicas avançadas. De acordo com o jornal Shanghai Daily, a fatalidade ocorreu quando o alpinista, acompanhado de um grupo, decidiu registrar o momento. Ao tentar posar para a foto, ele perdeu o equilíbrio e despencou em um desfiladeiro íngreme.

O Alerta
Testemunhas filmaram o acidente, e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando grande comoção e indignação. O caso se tornou um trágico exemplo dos riscos da busca pela “selfie perfeita” em detrimento da segurança.

Internautas de todo o mundo ressaltaram a importância crítica de manter o uso constante dos equipamentos de segurança em locais de risco elevado. No Brasil, o caso foi comparado a outras tragédias decorrentes de imprudência em esportes radicais.

A situação é ainda mais grave, pois o portal chinês informou que, no momento da ocorrência, o Monte Nama Feng não estava sequer aberto oficialmente ao público, devido às suas trilhas técnicas e condições desafiadoras que exigem preparo físico e experiência adequados.

