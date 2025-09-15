segunda-feira, setembro 15, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: criminosos assaltam mercado em Mosqueiro e ameaçam vítima

Criminosos invadiram um estabelecimento no bairro do Espírito Santo e agiram com agressividade durante o assalto. Após o crime, eles fugiram a pé do local.

Um assalto a um mercadinho no bairro Espírito Santo, em Mosqueiro, foi registrado por câmeras de segurança na tarde deste sábado (14). A ação, que ocorreu pouco depois do meio-dia, gerou indignação entre os moradores da região.

As imagens mostram dois homens invadindo o estabelecimento de forma agressiva. Um deles chega a empurrar e ameaçar uma mulher violentamente. “Tira ela daqui, se não eu vou tirar”, diz o assaltante, apontando para a vítima.

Após o crime, os dois suspeitos fugiram a pé. Não há informações confirmadas sobre o valor roubado ou se houve feridos. O clima de tensão permaneceu no local mesmo após a fuga.

