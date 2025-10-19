Aston Villa vence o Tottenham fora de casa e sobe na tabela

Tottenham perdeu chance de entrar no G4 da Premier League

Da CNN Brasil

O Aston Villa conquistou uma importante vitória fora de casa ao derrotar o Tottenham por 2 a 1, em partida disputada neste domingo (19) no Tottenham Hotspur Stadium, pela 8ª rodada da Premier League.

O Tottenham abriu o placar logo aos 4 minutos com Rodrigo Bentancur, após assistência de João Palhinha.

A resposta do Aston Villa veio aos 36 minutos do primeiro tempo, quando Morgan Rogers acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Guglielmo Vicario.

O gol da virada dos visitantes foi marcado aos 31 minutos do segundo tempo através de Emil Buendía, que finalizou com precisão da entrada da área.

O Tottenham dominou as estatísticas ofensivas com 9 finalizações, sendo 3 no alvo, contra 8 tentativas do Aston Villa, que converteu 2 das 2 finalizações certas que teve.

A posse de bola foi equilibrada durante toda a partida, com os mandantes mantendo ligeira vantagem na precisão dos passes (91% contra 86% dos visitantes).

Com o resultado, o Aston Villa chega a 12 pontos e sobe para a 10ª posição na tabela da Premier League, enquanto o Tottenham permanece com 14 pontos, ocupando o 6º lugar.

Reprodução/X/Aston Vila