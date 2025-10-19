Superliga Feminina: atual campeão, Osasco muda elenco e quer o bicampeonato

Equipe da Região Metropolitana de São Paulo busca manter o troféu em casa

Giovanna Rafaela Castro, da Itatiaia

Atual campeão da Superliga, o Osasco quer manter taça em sua posse. A equipe paulista busca conquistar o sétimo título da competição nacional.

Para chegar nesse objetivo nesta temporada, o clube da Região Metropolitana de São Paulo apostou em mudanças. Com sete contratações, o Osasco renovou o elenco.

As levantadoras Jenna Gray, ex-Gerdau Minas, e Marina Siotto, ex-Brasília; a central Mayhara, ex-Sesi Bauru; as ponteiras Maiara Basso, ex-Dentil Praia Clube, Caitie Baird, ex-Indy Ignite (EUA), Natália Danielski, ex-Unilife Maringá, e a oposta Bianca Cugno, ex-Levallois Paris Saint-Cloud (FRA) chegam para reforçar a equipe.

“A Superliga é um dos maiores campeonatos de vôlei do mundo por vários fatores, principalmente pela qualidade das equipes e atletas, pela adesão dos torcedores (nos ginásios e acompanhando as transmissões) e pela representatividade em termos de esporte”, disse o técnico Luizomar de Moura.

“E é uma competição que sobe de nível ano a ano. Significa que tem se tornado muito mais equilibrada. E isso é ótimo para a nossa modalidade. Trabalhamos muito para conquistar o título na temporada passada e sabemos que teremos que seguir trabalhando muito para sustentar a condição de campeão e lutar por mais um troféu”, completou o comandante.

“Estamos dispostos, motivados e com muita vontade de seguir representando bem a camisa e a cidade de Osasco. Temos um grupo renovado, mas de muita qualidade. Sabemos que estamos em um processo de construção desse time para a temporada 2025-26 e vamos dar o nosso melhor, sempre”, finalizou.

Carolina Oliveira/Osasco