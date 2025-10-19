Lia Thomas fala sobre vida após polêmica como atleta transgênero

Em rara entrevista, nadadora transgênero discute impacto da atenção global em sua carreira e processo de aceitação após controvérsias no esporte universitário

Ben Church, da CNN

Em uma rara entrevista, Lia Thomas descreveu como tem sido sua vida como possivelmente a nadadora transgênero mais conhecida do mundo.

A questão ganhou ainda mais destaque depois que o governo Trump ordenou que a Universidade da Pensilvânia (Penn), pela qual Thomas competia, apagasse os recordes da nadadora transgênero.

Em julho, Penn modificou três recordes escolares estabelecidos por Thomas e informou que se desculparia com as atletas contra as quais ela competiu.

Em uma extensa entrevista à emissora pública WHYY, de Filadélfia, realizada pouco antes da decisão de Penn, Thomas falou sobre o impacto que tanta atenção teve em sua vida e carreira.

Thomas competiu pela última vez por Penn em 2022 e, em 2024, perdeu uma batalha judicial contra a World Aquatics, entidade global que governa a natação, que a impediu de competir em provas femininas de elite devido à sua nova política.

Com isso, sua vida como nadadora profissional chegou ao fim.

“Ainda nado ocasionalmente, sozinha em uma YMCA local”, disse Thomas à WHYY.

“Com tudo que aconteceu em meu último ano e desde então, é muito fácil desenvolver uma percepção quase negativa da natação, onde nadar e estar na água traz à tona toda aquela dor e todos aqueles sentimentos de luto novamente, de forma muito vívida. É preciso muito esforço para tentar focar na alegria que a natação ainda me traz.”

“Há momentos em que consigo encontrar aquele escape que a natação representava para mim quando criança, e deixo tudo simplesmente ir embora e é quase como se eu estivesse voando, e ainda pode ser aquele lugar de paz e felicidade, mas infelizmente isso exige um esforço consciente às vezes.”

Encontrando aceitação

Na entrevista, Thomas falou abertamente sobre como lutou contra a disforia de gênero durante seus anos mais jovens e disse que a natação era frequentemente uma forma de escapar de seus problemas.

Thomas disse que descobriu ser trans logo antes de começar a faculdade e que foi uma “maravilhosa descoberta”, antes que os medos sobre como as pessoas reagiriam começassem a surgir.

“A conversa mais difícil foi quando me assumi pela primeira vez para meus pais. E foi o momento em que me senti mais aterrorizada em toda minha vida”, disse Thomas, acrescentando que seus pais ficaram inicialmente confusos, mas apoiaram.

“Eles foram pegos totalmente de surpresa”

Eles não faziam ideia; não viram isso chegando.

“Acredito que o que essencialmente aconteceu entre a primeira conversa e a próxima foi que eles tentaram pesquisar o que significava ser trans. E, ao fazer isso, caíram em uma espiral de desinformação transfóbica.”

Thomas disse que seus pais precisaram de tempo para aceitar seu desejo de transição e que foi necessário que eles vissem sua felicidade para compreenderem plenamente sua decisão. Ela espera que, no final, o mesmo aconteça com setores da sociedade e da mídia.

“Eles repetiram muitos argumentos realmente transfóbicos, e isso causou muito dano. Mas a situação não estava totalmente perdida”, disse Thomas.

“O que consertou, o que curou esse relacionamento, foi ver o quanto isso significava para mim. E também, após começar a terapia hormonal, ver o quanto eu estava mais feliz quando estava sendo verdadeira comigo mesma. E a cada dia que eles viam isso, apenas fortaleciam seu apoio e agora se tornaram alguns dos meus maiores apoiadores.”

Conselho para crianças

Houve momentos, disse Thomas, em que ela sentiu que o mundo inteiro estava contra ela. Nesses momentos sombrios, ela se apoiou no suporte de familiares próximos e amigos, incluindo Schuyler Bailar.

Bailar é um homem transgênero que, como Thomas, nadou em alto nível universitário. Agora, ele trabalha para educar pessoas sobre questões trans.

Quando perguntaram a Thomas o que ela diria a crianças que possam estar enfrentando as mesmas questões que ela enfrentou, ela repetiu o conselho que Bailar havia lhe dado seis anos atrás.

“É mais fácil lutar contra o mundo inteiro do que lutar contra si mesmo todos os dias”, disse Thomas.

“Porque quando olho para trás em minha jornada, para todas as dificuldades, todos os altos e baixos, eu faria tudo de novo sem hesitar.”

“Não há substituto para viver e ser seu eu autêntico. Mas infelizmente é preciso coragem devido às muitas dificuldades que existem em torno de ser abertamente trans, especialmente sendo uma atleta trans assumida.”

“Mas vale absolutamente a pena, e eu sei que você pode conseguir.”

Brett Davis/USA Today Sports/Reuters