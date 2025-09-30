terça-feira, setembro 30, 2025
SEGURANÇA

Vídeo: carga de grãos se espalha e interdita pista no trevo do peteca em Vila do Conde

Um acidente envolvendo uma carreta de grãos foi registrado no início da noite de ontem (29), deixando parte da carga espalhada pela pista. O incidente ocorreu no movimentado trecho entre o Trevo do Peteca e a rotatória em frente ao galpão da empresa MS, em Vila do Conde.

Com o derramamento do material, a pista ficou parcialmente interditada. Equipes de segurança estão no local, trabalhando para remover os grãos e garantir a segurança do tráfego.

Devido ao horário e à falta de iluminação e sinalização adequada na área, a atenção dos motoristas deve ser redobrada ao passar pelo local. Recomenda-se extrema cautela na região até que a pista seja totalmente liberada e limpa.

