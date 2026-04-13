Atletas garantem vaga no cenário nacional após fim de semana de competições na capital

Com apoio da Seel, provas de atletismo e natação mobilizaram mais de 100 competidores de diversas categorias.

O Pará reafirmou sua força no paradesporto nacional durante a etapa de Belém do Meeting Paralímpico Loterias Caixa 2026, realizada no último sábado (11). Mais de 20 paratletas do Programa Paradesporto e bolsistas do Governo do Pará subiram ao pódio, garantindo passaporte para as Paralimpíadas Escolares e Universitárias, que ocorrerão em novembro, em São Paulo.

O evento reuniu 118 competidores em locais icônicos da capital: o Ciaba sediou as provas de atletismo, enquanto a Tuna Luso Brasileira recebeu as disputas de natação. Entre os destaques, Wesley Aguiar, de 17 anos, conquistou impressionantes cinco medalhas de ouro na natação (sub-19). Outro nome de peso foi Emanuelly Braga, que celebrou o ouro no atletismo após ter quebrado o recorde nacional nos 400 metros (classe T72) no início do mês, em São Paulo.

Para a secretária da Seel, Ana Paula Alves, os resultados consolidam o compromisso estadual. “O Paradesporto não é apenas um programa de governo, é um verdadeiro acolhimento que transforma vidas”, destacou.

Foto: Davi Sizo/Ascom Seel