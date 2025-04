Atriz Dira Paes desfila pela primeira vez na passarela da 59° edição do são Paulo fashion Week em coleção com inspiração nortista

Na manhã desta terça feira (08) a grande atriz paraense Dira Paes desfilou pela primeira vez em uma passarela de moda, e da forma mais coincidentes as suas raízes, o que fez com que a atriz sentisse esse momento como algo ainda mais especial. Ela desfilou vestida pela grife nortista “Normando” que fez seu segundo desfile pela SPFW, e trouxe muita inspiração amazônica e literária em alfaiataria, lingerie e látex no SPFW N59. A Normando tem como estilistas Marco Normando e Emídio Contente, os dois naturais de Belém. O desfile ocorreu pela manhã no shopping de luxo JK Iguatemi.

Os estilistas apresentaram na passarela Fashion Week a coleção “Chove nos Campos de Cachoeira” título da obra literária do escritor paraense Dalcídio Jurandir, a conversa da coleção com a obra do escritor foi um dos principais motivos que trouxeram Dira Paes que é fã do escritor, a desfilar com a peça da coleção na Fashion Week.

Em entrevista Dira Paes conta o quanto o momento foi marcante em poder desfilar pela primeira vez, e transmitindo moda harmonizado a elementos nortistas, sua região natal “É maravilhoso se redescobrir na moda e ter um novo olhar ao vestir algo que traz referências tão significativas. A maturidade nos ensina a fazer nossas próprias escolhas”, revelou a atriz, que mesmo se sentindo um pouco nervosa em desfilar pela primeira vez, reiterou que esses momentos fazem parte “amo a sensação das primeiras experiências. Ter a oportunidade de sentir esse frio na barriga é incrível”, contou Dira momentos antes de estrear na passarela.

A grife Normando está se consolidando sua marca nas passarelas, por transmitir autenticidade, e muita fidelidade a suas raízes amazônicas, nessa coleção usando elementos como o Látex, a malva e a juta tudo aliado a estampas, cortes novos, e em modelagens novas trazendo para passarela peças autenticas e exclusivas.

Por: Thays Garcia

Imagem: Will Dias