Estão abertas as inscrições para a 3° edição do “Intercambio Mondó” Programa de imersão voluntária no marajó

Os Inscritos participarão de atividades remotas e presenciais

O programa está recebendo inscrições com foco em profissionais de várias áreas e estudantes para fazer parte de um programa de imersão em comunidades amazônicas, especialmente em Breves um dos principais centros urbanos da ilha do Marajó no Pará.

Na 3° edição do “Intercâmbio Mondó” haverá cinco dias de imersão que vão de 20 a 24 de julho, com o intuito de transformação social das comunidades amazônicas, através da troca de conhecimentos entre os voluntários e comunidades, que traz o fortalecimento dos laços comunitários, fomenta o incentivo ao desenvolvimento sustentável, além de proporcionar o contato com a biodiversidade, os costumes locais e os desafios sociais da região.

durante a imersão os voluntários desenvolvem oficinas educativas, atividades de saúde preventiva, ações de economia sustentável, projetos comunitários e práticas culturais, todas envolvendo a comunidade, principalmente aquelas que já são beneficiadas por outros projetos desenvolvidos pela organização “Afluir” ” programa de voluntariado que, além da imersão no território para estudantes e profissionais, está em processo de criação de modalidade para empresas e organizações, tendo como uma das frentes o “Intercambio Mondó”.

Para realizar as inscrições que vão até 11 de abril acesse o site da Rede Mondó – (https://redemondo.transforme.tech/captura/voluntario/afluir).

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação site Instituto Mondó