Paysandu enfrentará o Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil

O sorteio dos confrontos foram definidos nessa tarde de quarta-feira (9)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na tarde desta quarta-feira (9) o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. Foram definidos 16 confrontos de ida e volta que apontarão os classificados para as oitavas de final.

Esta fase marca a entrada de Botafogo, Palmeiras, Bahia, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians, classificados via Libertadores, além de CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024), Santos (campeão da Série B) e Cruzeiro (9º colocado na Série A).

A grande novidade para esta edição é o retorno do formato de jogos de ida e volta, com a decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado.

Confira os confrontos (os times da esquerda são os mandantes do primeiro jogo):

Operário-PR x Vasco

Fluminense x Aparecidense-GO

Paysandu x Bahia

Botafogo x Capital-DF

Internacional x Maracanã-CE

Retrô-PE x Fortaleza

Brusque-SC x Athletico-PR

Ceará x Palmeiras

Maringá-PR x Atlético-MG

Botafogo-PB x Flamengo

São Paulo x Náutico

Cruzeiro x Vila Nova

Santos x CRB

Novorizontino x Corinthians

Criciúma x Red Bull Bragantino

CSA x Grêmio

Por Marina Moreira

Foto: Marina Moreira