Aulão Junino gratuito prepara estudantes para o Enem neste sábado (28), em Belém

Quem está de olho no Enem já pode reservar a manhã deste sábado (28) para um reforço especial nos estudos. A Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém, promove um Aulão Junino gratuito com revisão de todas as disciplinas cobradas no exame. O evento será realizado a partir das 8h, no Auditório Paulo Freire, no bairro do Telégrafo.

A atividade é aberta ao público e não exige que o estudante esteja matriculado em cursinhos. Ao todo, serão oferecidas 80 vagas para participantes externos, com inscrições gratuitas pelo link disponível no perfil do Instagram @cursinhoalternativouepa.

O aulão faz parte do encerramento do semestre do Cursinho Alternativo, projeto de extensão da Uepa que oferece aulas gratuitas a alunos da rede pública e bolsistas integrais. As aulas são ministradas por universitários da própria instituição, como uma experiência prática de formação docente.

Além de revisar o conteúdo, o encontro será uma oportunidade para troca de experiências e motivação coletiva entre os participantes.

Serviço:

Local: Auditório Paulo Freire (CCSE/Uepa), bairro do Telégrafo, Belém

Data: Sábado, 28 de junho Horário: A partir das 8h

Inscrição gratuita: pelo link em @cursinhoalternativouepa

Imagem: Agência Pará