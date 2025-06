Belém terá palco flutuante no Rio Guamá para show histórico com Mariah Carey e estrelas da Amazônia

O Rock in Rio e o The Town revelaram os bastidores da construção de um palco flutuante no Rio Guamá, em Belém, para o especial “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, que será exibido em 17 de setembro. O projeto inovador, revelado no segundo episódio da série “Diário de Bordo”, traz detalhes da montagem da estrutura, inspirada na vitória-régia, e que receberá artistas como Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

Idealizado pela diretora de criação Ana Biavaschi e pelo empresário Roberto Medina, o palco flutuante representa um desafio técnico por conta das marés e da logística de montagem no meio do rio. A proposta é unir arte, natureza e consciência ambiental em um momento simbólico, às vésperas da COP30, que será sediada em Belém.

Além do especial televisivo, o projeto Amazônia Live promoverá no dia 20 de setembro o “Grande Encontro Por Um Mundo Melhor”, um show gratuito no Estádio Mangueirão com Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lia Sophia e a Lambateria Baile Show.

O movimento também investe em impacto social: um edital de R$ 2 milhões, em parceria com a Vale, selecionou seis iniciativas que fortalecem ações nas áreas de sustentabilidade, direitos das mulheres, turismo comunitário e reciclagem na região metropolitana de Belém.

Imagem: Reprodução