Baixo Amazonas: Mulheres lideram quadro de colaboradores no HMS e na UPA 24h

Elas estão por toda parte: na recepção, limpeza, enfermagem, nutrição, medicina e na administração. São mulheres que garantem que cada detalhe do cuidado aconteça e que o atendimento chegue a quem precisa, com eficiência e acolhimento. E neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas destacam a força e a representatividade feminina que impulsionam os serviços de saúde da cidade.

Os números comprovam essa presença marcante: hoje, 74,6% da equipe do HMS é formada por mulheres — são 424 profissionais de um total de 568. Na UPA, elas ocupam 80,1% dos postos de trabalho, somando 117 mulheres entre os 146 colaboradores.

Mesmo dividindo as responsabilidades com colegas homens, que também desempenham papéis fundamentais no dia a dia das unidades, são as mulheres que lideram em número e ocupam funções em praticamente todos os setores. Assumem plantões, lideram equipes, cuidam de pacientes, organizam fluxos, preparam refeições, mantêm os ambientes limpos e seguros e garantem que os serviços de urgência e emergência funcionem sem interrupção.

Por trás de cada atendimento, existe o empenho e a dedicação de mulheres que enfrentam jornadas duplas e até triplas, conciliando trabalho, família e estudos, sem abrir mão da excelência profissional.

“Ser mulher na saúde pública é desafiador, porque além da técnica e do conhecimento, a gente precisa ter sensibilidade e muita disposição para enfrentar a rotina intensa. Saber que somos maioria mostra a força e o valor que temos dentro das unidades”, destaca a gerente do HMS, Jacqueline Silva.

A secretária adjunta de Saúde, Irlaine Figueira, lembrou a importância das mulheres na saúde pública de Santarém.

“As mulheres são protagonistas na saúde pública da cidade. No HMS e na UPA, elas ocupam a maioria dos postos de trabalho e desempenham funções essenciais para que o cuidado aconteça com qualidade, eficiência e acolhimento. Reconhecer essa atuação é valorizar quem fortalece nossos serviços todos os dias”.

HOMENAGENS

A data foi celebrada no HMS com uma programação especial e homenagens às mulheres. Organizada pelo Grupo de Humanização do hospital com o apoio da direção da unidade, a ação contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Everaldo Martins Filho, e da secretária adjunta, Irlaine figueira, além de integrantes do grupo de humanização, direção, colaboradores e pacientes.

Um dos momentos marcantes foi a terapia do espelho, uma dinâmica em que cada participante pode se enxergar refletida ao lado de mensagens de carinho, afeto e incentivo. A proposta foi reforçar a autoestima e reconhecer a importância de cada mulher na rotina hospitalar e na sociedade.

Para tornar o ambiente ainda mais especial, o colaborador Pedro Guilherme trouxe música ao evento, apresentando-se com voz e violão. Além disso, as equipes plantonistas foram presenteadas com brindes, como forma de agradecimento e valorização.

Para tornar o ambiente ainda mais especial, o colaborador Pedro Guilherme trouxe música ao evento, apresentando-se com voz e violão. Além disso, as equipes plantonistas foram presenteadas com brindes, como forma de agradecimento e valorização.

O diretor do hospital, Risonilson Abreu, ressaltou a importância de momentos como este.

“Esta iniciativa não é apenas uma homenagem, mas um reconhecimento do papel essencial do papel desempenhado pelas mulheres. No dia a dia do hospital, seja como profissional, paciente ou acompanhante, elas fazem a diferença. Valorizar essa presença e proporcionar esse momento de cuidado e acolhimento é fundamental”.

Fonte e imagens: Agência Santarém