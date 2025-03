Balsa colide com estrutura portuária em Vila do Conde e deixa quatro pessoas feridas

Um grave acidente fluvial se registrou na manhã desta quinta-feira, 06, no porto de Vila do Conde, município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém. Uma balsa atingiu a estrutura da galeria do porto da TGPM. Corpo de Bombeiros Militar, Marinha do Brasil, polícias Civil e Militar estão no local. Não houve até o momento registro de vítimas fatais, só feridos e danos materiais.

Segundo as primeiras informações, os feridos foram encaminhados ao Complexo de Saúde de Vila do Conde. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo apuradas, e novas atualizações devem ser divulgadas em breve.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Pará e Amapá, vai instaurar inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente. O inquérito, que, concluído, é enviado ao Tribunal Marítimo, no Rio de Janeiro, não tem objetivo de condenar cível e penalmente, mas sim, de estabelecer projetos que venham a melhorar a navegação marítima ou fluvial, segundo disse um oficial que se encontra no local dos fatos.

Texto: Roberto Barbosa/Imagem: Reprodução