Caseiro que esteve de frente com Lázaro conta como serial killer age

O caseiro de uma das chácaras por onde Lázaro Barbosa, de 32 anos, passou durante a fuga da polícia falou com a Record TV, e descreveu como o homem que está sendo chamado de serial killer do Distrito Federal agiu de forma calculada e violenta no período em que esteve no local.

De acordo com o caseiro, Lázaro chegou na chácara por volta das 22h, e deu um chute na porta na altura na fechadura, já para arrombar. Quando entrou no quarto, apontou uma arma para o caseiro e pediu para que o homem saísse do cômodo.

O caseiro lembra que a todo momento Lázaro dizia que o mataria caso não abodecesse as ordens. O acusado, então, teria segurado a vítima pela camisa e pedido por comida. O caseiro conta que foi conduzido pelo criminoso até a cozinha para que ele fosse alimentado.

Ainda segundo o caseiro, Lázaro questiona e ameaça a todo momento, sem dar espaço para vítima pensar em formas de se defender ou acionar a polícia. O homem que esteve frente a frente com o possível serial killer conta que ele estava com uma arma em punho e outra na cintura.

Antes de ir embora, Lázaro ateou fogo na cama do caseiro e outros objetos. Além disso, levou roupas de frio do caseiro.

Nesta terça-feira (22), a polícia atua no 14º dia de buscas por Lázaro. Equipes da polícia de Goiás fazem buscas em uma área residencial de Águas Bonitas, no município de Águas Lindas de Goiás, e também em uma região de mata entre Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto, que não seria de domínio dele.

As equipes que atuam na área residencial de Águas Bonitasconta com o apoio de cães farejadores na procura pelo criminoso. O grupo chegou ao local por uma área de mata, que conecta o local à cidade de Girassol, onde fica a base da polícia em uma escola municipal.

De acordo com informações da Record TV, Lázaro está com um celular, entrou em contato com a família e diz que conta com a ajuda de comparsas.

As equipes que trabalham na região entre Águas Lindas e Santo Antônio acreditam que Lázaro tenha fugido pelo rio dos Macacos e depois pelo rio da Areia para chegar em uma área a cerca de 20 km do perímetros de buscas da polícia.

A investigação ainda não sabe se ele fez o percurso a pé, nem se há alguém dando cobertura. A região não é de mata fechada como a que estava sendo monitorada na semana passada, mas um local de mata aberta que não é de domínio de Lázaro. Ele teria optado por atravessar o rio para dificultar o trabalho da polícia.

Fonte: Cidades | Do R7, com informações da Record TV