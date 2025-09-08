segunda-feira, setembro 8, 2025
CÍRIO 2025

Basílica Santuário de Nazaré celebra restauração completa do interior

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, concluiu a primeira fase de restauro da parte interna, que será oficialmente entregue no dia 8 de setembro data emblemática para os devotos, pois marca a Natividade de Nossa Senhora, o primeiro Círio de Nazaré e o Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré.

Durante os 21 meses de trabalho, vitrais, mosaicos, esculturas e toda a decoração interna foram restaurados com atenção e respeito ao valor histórico do templo. A coordenadora Luci Azevedo destacou que não haverá mais interferência com andaimes ou áreas isoladas e que a partir de 8 de setembro os fiéis poderão ocupar integralmente o interior da igreja.

Para marcar este momento, haverá uma missa solene às 18h, presidida pelo arcebispo Dom Júlio Endi Akamine, com participação dos padres Barnabitas. Essa cerimônia encerrará a fase interna dos trabalhos, que foi realizada com o templo aberto, garantindo a continuidade da vivência de fé dos fiéis.

A restauração faz parte de um grande projeto iniciado em novembro de 2023, dividido em cinco etapas. Já foram recuperados o altar-mor, teto, capelas laterais, naves, forros, e gran­de parte dos elementos decorativos tudo com o objetivo de preservar o patrimônio não só religioso, mas cultural e arquitetônico da Amazônia.

A intervenção está sendo financiada pelo Instituto Cultural Vale, via Lei Rouanet, sendo a primeira restauração completa desde a inauguração da Basílica, em 1909.

Com o interior finalizado, a próxima etapa será a reforma da cripta (prevista para janeiro de 2026), seguida dos reparos na cobertura, fachada e pintura externa do templo.

Imagem: Divulgação Basílica Santuário

