Vídeo: Acidente entre militares marca desfile em Fortaleza

“O militar foi socorrido e está recebendo atendimento médico. A 10ª Região Militar informou que vai investigar as causas do acidente.”

Um militar da Marinha foi atropelado por um motociclista do Exército na manhã de domingo (7), durante o desfile cívico-militar do Dia da Independência em Fortaleza. O incidente ocorreu na avenida Beira-Mar.

Um vídeo gravado por uma pedestre mostra o militar, que é marinheiro, caminhando de costas e gravando o desfile quando uma moto, em alta velocidade, o atinge. O impacto lança a vítima ao ar.

Segundo nota divulgada pelo Exército, o motociclista fazia o balizamento da via, que estava interditada para veículos externos.

Investigação e estado de saúde da vítima

O militar foi socorrido e levado para a emergência de um hospital, onde passa por exames e recebe cuidados médicos. O estado de saúde dele não foi detalhado.

A 10ª Região Militar, que comanda as forças do Exército no Ceará, informou que vai investigar as circunstâncias do acidente. A Marinha do Brasil está prestando todo o apoio necessário ao militar, que também está sendo acompanhado por sua família.

Se inscreva no canal: