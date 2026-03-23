Bebês internados ganham visita dos avós na UTI Neonatal do Hospital Regional de Santarém

Projeto humaniza atendimento e promove aconchego familiar durante tratamento e recuperação. HRBA é referência em neonatologia de alta complexidade

A pequena Naiana Alves de Sousa talvez nem saiba, mas foi paparicada e cuidada pelos avós maternos, Geraldo de Sousa Silva e Lucenilda Alves Silva, bem de pertinho. A bebê recém-nascida esteve internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no Oeste paraense, em tratamento por uma má formação no estômago. A família participou do projeto “Visita dos Avós”, promovido pela unidade de saúde.

“Fazia muito tempo que eles não a viam e queriam muito vir. Aí, surgiu a oportunidade. É bom para a recuperação dela e, quando crescer, ela vai saber que teve a companhia dos avós e dos pais sempre”, destacou o pai de Naiana, Nelson Alves de Matos, de 42 anos.

E os dois souberam aproveitar bem o momento próximo da netinha. Eles ficaram de olho em todos os movimentos, conversaram com a pequena e até fizeram carinho nos pés e na cabeça dela. Foi uma visita muito especial tanto para eles quanto para a Naiana.

O seu Geraldo Silva agradeceu muito a oportunidade de ficar mais próximo da neta. “Não tenho muita coisa para falar, mas muito obrigado e que Deus abençoe a todos”, comentou, emocionado.

Visita dos Avós – O projeto, desenvolvido na UTI Neonatal, permite que os avós passem um tempo com os netos que estão em recuperação. O objetivo é promover o aconchego familiar mesmo no ambiente hospitalar. Os bebês são acompanhados e visitados diariamente pelos pais e as mães, durante o tratamento. Com a iniciativa, os avós também ganham o direito de ficar mais perto dos pequenos.

“É um momento difícil para a família, que está com uma criança internada. O projeto visa proporcionar esse momento de conforto, no qual muitos avós conhecem o neto pela primeira vez, proferem palavras de conforto ao pai e à mãe. E a gente sabe que, em momentos delicados, o apoio da família é fundamental. É uma ação de humanização que a gente realiza justamente para a gente fortalecer esses laços entre a família, paciente e equipe”, explicou o coordenador das Unidades de Terapia Intensiva do Hospital Regional, enfermeiro Samaroni Brelaz.

Referência – Com 29 leitos dedicados à UTI Neonatal, o HRBA é referência em neonatologia de alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas em 29 municípios do oeste do Pará.

Os bebês são acompanhados 24 horas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros profissionais da equipe multiprofissional, que oferecem suporte essencial a prematuros – aqueles nascidos antes de 37 semanas – e bebês com baixo peso ou complicações no nascimento.

”Para nós, o tratamento dos pacientes vai além das questões técnicas. E quando se trata de um bebê recém-nascido então, o cuidado integral é fundamental. Por isso, promovemos essas visitas dos avós, proporcionando uma acalento à família e aquele aconchego que só os avós podem dar aos netos. O que, com toda a certeza, é muito importante para o tratamento e a recuperação dos nossos pequenos pacientes”, concluiu o diretor-geral do HRBA, Matheus Coutinho.

Serviço – Localizado no Oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao governo do Pará e fica localizada na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém.