Mercado de trabalho: CIEE disponibiliza dezenas de vagas para jovens no Pará

Iniciativa visa fortalecer a formação profissional e ampliar as chances de primeiro emprego no estado.

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, está com 6,6 mil vagas de estágio abertas em todo o país. No Pará, são 69 oportunidades para estágio e aprendizagem, direcionadas aos estudantes de ensino médio, técnico e superior.

No estado, são 48 vagas para estágio distribuídas em diversas áreas, com destaque para Administração, Educação, Direito, Contabilidade, Marketing, Construção Civil, Informática, Saúde, Técnico em Informática e Técnico em Elétrica/Eletrônica. Também há cinco oportunidades para estudantes do ensino médio. Para jovem aprendiz, são 21 vagas, sendo 15 para a área Administrativa, três para Logística, duas para Arco Bancário e uma para Operador de Caixa. As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante.

Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista.

O interessado pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o seu perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

No estado do Pará, o CIEE está localizado em Belém, no seguinte endereço, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h: Edifício Síntese 21, Avenida Conselheiro Furtado, 2865, Loja 2, Cremação.