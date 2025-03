Beija-Flor conquista o 15º título no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro

Em um desfile emocionante que marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor, a escola homenageou Laíla, diretora histórica da agremiação de Nilópolis.

A Beija-Flor de Nilópolis confirmou seu favoritismo e conquistou o título de campeã do Carnaval 2025, homenageando Laíla, um dos maiores nomes da escola e do samba, falecida em 2021. Com este título, a Beija-Flor chega ao seu 15º campeonato, consolidando-se como uma das maiores vencedoras da história, atrás apenas de Portela e Mangueira.

O desfile da Beija-Flor homenageou Laíla como um griô, guardião de saberes e tradições, destacando sua importância para a escola. As alegorias encantaram o público e os jurados com detalhes e beleza. A revoada de beija-flores representando a eternidade de Laíla e o carro com sua escultura realista foram momentos marcantes.

Reprodução Redes Sociais Beija-Flor

O samba-enredo da Beija-Flor emocionou a Sapucaí, exaltando a conexão espiritual de Laíla com Xangô. Versos como “Kaô, meu velho! Volta e me dá os caminhos” intensificaram a emoção e reforçaram a identidade da escola.

A Beija-Flor inovou na coreografia, destacando os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, seguindo o modelo consolidado por Laíla ao longo dos anos.

O público, emocionado com a despedida de Neguinho da Beija-Flor, de 75 anos, cantou o samba do início ao fim e celebrou as alegorias, com destaque para a reprodução do Cristo Mendigo. Neguinho se despede da escola após 50 carnavais como intérprete.

A alegoria apresentava a faixa “Do Orum, olhai por nós”, uma referência à faixa original “Mesmo proibido, olhai por nós”, que fazia alusão à censura da Igreja Católica na época. A alegoria de 1989 é considerada uma das maiores cenas dos desfiles.

Foto Destaque: Redes Socias da