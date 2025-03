Helder diz, na Sapucaí, que este é um momento muito especial que o Pará e a Amazônia estão vivendo

O governador Helder Barbalho, visivelmente emocionado, declarou que o Estado do Pará e a Amazônia, como um todo, vivem um momento especial, e isso ocorre porque a Grande Rio levou para a Avenida o folclore, a cultura, o costume, o modo de ser, a arte, o artesanato, o Círio e mostrou, assim, durante seu desfile, tudo o que é o Estado do Pará e a região amazônica como um todo.

Para Helder Barbalho, por meio do entretenimento que é o carnaval, o Estado está mostrando “suas riquezas, origem, belezas e as peculiaridades da Amazônia para que as pessoas possam conhecer, o mundo possa conhecer sobre nós. Claro, fico emocionado de ver o Pará desfilando na Sapucaí e a Grande Rio podendo mostrar a história, a cultura com detalhes, com um enredo feito por um paraense, portanto, genuinamente falando sobre nós”.

Helder Barbalho destacou que o enredo da Grande Rio está mostrando “o Marajó, o encontro dos nossos rios, e nada melhor do que mostrar tudo isso durante o maior evento de cultura do planeta”, e assim convidou a todos para virem conhecer o Pará.

Disse, ainda, o governador, que é preciso a gente se arrepiar, ter orgulho da bandeira do Estado do Pará, e mostrar que “chegou a nossa vez” de mostrarmos ao mundo tudo o que temos de beleza, riqueza e cultura.

Reprodução/Carlos Wanks/Ronabar