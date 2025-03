Grande Rio, com toda a força do Pará, é a vice, mas com sabor de vitória

A Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio ficou com o vice-campeonato do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, após uma disputa apertadíssima com a Beija-Flor de Nilópolis. A diferença foi de apenas um décimo: enquanto a campeã somou 270,0 pontos, a escola de Duque de Caxias garantiu 269,9. O terceiro lugar ficou com a Imperatriz Leopoldinense, que obteve 269,8 pontos. O Pará, desta forma, sobe ao pódio com a campeã e as outras quatro primeiras, entre elas, a Portela. A Beija-Flor marcou a despedida de seu puxador de samba, o Neguinho da Beija-Flor. A Grande Rio levou à Sapucaí o Pará e suas nuances, sua cultura, sua gente, seus costumes, seu artesanato, Marajó e rios com as presenças de Dona Onete, Mestre Damasceno, Fafá de Belém e Dira Paes.

O resultado confirmou a força da Grande Rio, que levou à Sapucaí um enredo vibrante e culturalmente rico: “Pororocas Parawaras: as Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós”. A escola prestou uma homenagem às tradições espirituais e culturais do Pará, explorando a ancestralidade e a força dos terreiros de tambor de Mina da Amazônia paraense.

A escola fez uma apresentação que emocionou o público e os jurados, trazendo para a avenida elementos visuais impactantes e um samba-enredo envolvente. O desfile foi marcado pela presença de grandes nomes da cultura paraense, como a cantora Fafá de Belém, a atriz Dira Paes e a cantora Naieme, que representaram as personagens centrais do enredo.

A rainha de bateria, Paolla Oliveira, brilhou na Sapucaí e se despediu do posto com uma apresentação cheia de energia. O governador do Pará, Helder Barbalho, também desfilou ao lado da escola, reforçando a importância da homenagem à cultura amazônica.

SABOR DE VITÓRIA

Apesar de não ter conquistado o título, o resultado foi recebido com orgulho pela comunidade da Grande Rio. O presidente da escola, Hélio de Oliveira, destacou a grandiosidade do desfile e a força da escola no cenário do carnaval carioca.

A Beija-Flor, que conquistou o título, também teve um desfile marcante, sendo o palco da despedida do intérprete Neguinho da Beija-Flor, um dos maiores nomes do carnaval carioca.

Imagem: Reprodução