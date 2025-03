Belém antecipa o maior Festival de Chocolate e do Cacau da Amazônia

Devido aos preparativos para a COP30, o Festival Chocolat Amazônia ocorrerá em maio

De 8 a 11 de maio, Belém se consagra como a capital nacional do chocolate e do cacau com o Chocolat Amazônia. Coordenado pela Sedap e com apoio financeiro do Funcacau, o festival, que este ano acontece simultaneamente ao Flor Pará 2025, tem sua primeira edição no primeiro semestre. A expectativa da organização é de que 100 mil visitantes circulem pelo Hangar ao longo da programação.

O evento que coincide com o período do Dia das Mães, será uma ótima chance para comprar presentes, com a participação de mais de 500 produtores de cacau, flores e plantas amazônicas de diversas regiões do estado.

Segundo Ivaldo Santana, coordenador do Procacau, a importância do festival garantirá a presença do público, mesmo com a antecipação da data para maio devido aos preparativos da COP30 no Hangar.

“Junto ao chocolate teremos também a venda de flores, então é uma coincidência boa o festival ser realizado justamente com o Dia das Mães. Haverá várias opções. A gente está trabalhando para fazer com que tudo ocorra bem, como sempre foi. Esse ano, por ser o 10º festival, é especial”, ressaltou.

A sustentabilidade é o tema central do festival, como ressalta o coordenador do Procacau. O Pará se destaca no plantio em sistemas agroflorestais (SAF), um tema crucial para a COP 30.

“Nós estamos cumprindo o nosso ‘dever de casa’. O Pará não desmata um palmo sequer para plantar cacau. Inclusive nós temos legislação que não permite que desmate e que coloca o cacau como uma cultura para recuperação de áreas alteradas; quem tem o passivo ambiental, se plantar cacau em sistemas agroflorestais, recupera sua área alterada e ainda aufere bons lucros, pois o preço do cacau está nas nuvens e o produtor fica feliz com toda certeza”, frisou.

O coordenador se refere à Lei 7.093/2008, que criou o Funcacau, e à Instrução Normativa (IN) conjunta da Semas e do Ideflor-Bio. A IN estabelece os critérios para recomposição da Reserva Legal por meio do plantio de cacau.

A programação do festival, ainda em fase de finalização, já promete diversas atrações e atividades importantes, como palestras, workshops, cozinha show, espaço kids, experiências sensoriais, cursos de arranjos florais, esculturas de chocolate ao vivo, comercialização de produtos de cacau e chocolate, e o concurso da melhor amêndoa da Amazônia.

Serviço: A programação do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau e o Flor Pará 2025 será realizado nos dias 8, 9, 10 e 11 de maio no Hangar, em Belém.

Foto: Mateus Costa/Ascom Sedap