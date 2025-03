No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, UCI exibe “Branca de Neve” em sessão especial para público com TEA

Sessão UCI Azul acontece no dia 2 de abril em todos os cinemas da rede e contará com salas climatizadas, luzes levemente acesas e o volume do filme mais baixo

No dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a rede UCI promove uma nova edição do UCI Azul, projeto que traz sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou hipersensibilidade sensorial. O filme escolhido é “Branca de Neve”, que será exibido em todos os cinemas da rede com sessões a partir das 14h. Os ingressos já estão à venda e todos os clientes pagam meia-entrada.

Na UCI Azul, as salas contarão com luzes levemente acesas e o volume de som reduzido. Além disso, não haverá a exibição de trailers ou propagandas comerciais. A exibição será em versão dublada, em todos os cinemas da rede.

Baseado no primeiro longa-metragem animado da Disney, “Branca de Neve” traz uma nova perspectiva para o clássico que atravessa gerações. Na trama, a jovem princesa foge do castelo quando a Rainha Má ordena sua morte por inveja. Perdida na floresta, ela encontra abrigo na casa dos sete mineradores, mas seu destino ainda está em risco quando a vilã decide usar uma maçã envenenada para acabar com ela. O filme também apresenta músicas inéditas compostas por Benj Pasek e Justin Paul, dupla responsável pelos sucessos de “La La Land – Cantando Estações” e “O Rei do Show”.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede.