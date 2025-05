Belém celebra o Dia Nacional do Reggae com palestra especial de Bebel Chaves

Evento integra ações do projeto Educa Reggae Belém e reforça a importância da Cultura Reggae na formação da identidade amazônica e brasileira

Na próxima sexta-feira (9), a capital paraense será tema de uma celebração especial em homenagem ao Dia Nacional do Reggae, comemorado oficialmente no dia 11 de maio. A data, instituída pela Lei nº 12.630 de 2012, homenageia o legado de Bob Marley, ícone mundial do reggae, que faleceu em 11 de maio de 1981. Muito além de lembrar o artista jamaicano, a data propõe uma reflexão sobre a importância do reggae como ferramenta de resistência, educação e transformação social.

Como parte da programação comemorativa, o projeto Educa Reggae Belém realiza a Palestra “O Dia Nacional do Reggae”, que será ministrada pela radialista, jornalista e pesquisadora cultural Bebel Chaves. O evento acontecerá na UNAMA da BR, em uma atividade exclusiva para estudantes da universidade e participantes do projeto Oficina de Dança Reggae de Salão. A mediação será do jornalista e DJ Vitor Pedra, um dos coordenadores do Educa Reggae e referência no movimento reggae paraense.

Uma trajetória pioneira no rádio e na pesquisa do reggae amazônico

Bebel Chaves é reconhecida como uma das pioneiras da cultura reggae no rádio paraense. Iniciou sua trajetória nos anos 1990, sendo a primeira mulher a apresentar um programa de reggae na capital paraense, na extinta Rádio Província FM. Desde então, vem contribuindo para a difusão da música reggae e das expressões culturais afro-diaspóricas na Amazônia.

Com uma formação sólida e diversificada – é licenciada em Letras e Artes (UNAMA, 1996), graduada em Publicidade e Propaganda (UNAMA, 2000) e Jornalismo (Faculdades Integradas Ipiranga, 2015), além de especialista em Comunicação e Marketing (FAZ, 2012) – Bebel atualmente se especializa em Gestão de Empresas em Radiodifusão pela Uninter.

Entre 2006 e 2010, foi produtora e apresentadora do Programa Cultura Reggae na rádio Cultura. Hoje, está à frente na produção e apresentação do programa Aparelhagem Reggae, transmitido aos sábados, das 13h às 14h, pela Rádio Unama FM 105.5 MHz. Também realiza uma pesquisa contínua sobre o reggae no Brasil, destacando Belém como a capital brasileira porta de entrada do Reggae, devido à sua posição geográfica e aos fortes laços culturais com o Caribe.

Para o coordenador do Educa Reggae Belém, DJ Vitor Pedra, este será um momento muito relevante para os alunos do Projeto de Dança Reggae de Salão, que terão a oportunidade de conhecer Bebel Chaves, uma das radialistas mais premiadas e inspiradoras da cultura reggae no norte do Brasil. Segundo ele, a presença de Bebel representa um estímulo à valorização da história e da identidade cultural do movimento.

Atualmente, o projeto Dança Reggae de Salão se prepara para sua apresentação no 28º Tributo a Bob Marley, que acontecerá no dia 18 de maio, realizado pela Associação Paraense da Cultura Reggae, um dos maiores eventos de Reggae da região norte.



Educa Reggae Belém: educação, cultura e resistência

O evento integra as atividades do Educa Reggae Belém, um projeto que promove ações de desenvolvimento e capacitação artístico-cultural, com foco no aprendizado, na valorização da identidade negra e nas práticas criativas ligadas à cultura reggae. Por meio de oficinas de Dança Reggae de Salão, palestras, rodas de conversa e ações educativas, o projeto atua em comunidades periféricas da capital, especialmente com idosos, jovens e estudantes, prioritariamente em estado de vulnerabilidade social.

A palestra com Bebel Chaves visa não apenas marcar a data, mas ampliar o debate sobre o papel do Reggae como ferramenta pedagógica, de resistência política e afirmação cultural na Amazônia. Segundo os organizadores, a atividade reforça o compromisso do Educa Reggae com a formação crítica e a valorização da memória cultural afro-amazônica.

Sobre o Dia Nacional do Reggae

A Lei 12.630/2012, sancionada pela Presidência da República com apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, estabeleceu o 11 de maio como o Dia Nacional do Reggae. A data homenageia Bob Marley, falecido nesta data em 1981, reconhecendo o impacto mundial do reggae como ritmo musical e movimento social. No Brasil, o reggae é símbolo de resistência, identidade negra, e mobilização cultural em diversas regiões, especialmente no Maranhão, Pará, Bahia e São Paulo.

Serviço

EDUCA REGGAE BELÉM realiza a

Palestra: O Dia Nacional do Reggae

Local: UNAMA – BR

Data: Sexta-feira, 09 de maio

Horário: 16H

Palestrante: Bebel Chaves

Mediação: DJ Vitor Pedra