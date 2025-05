E+ Reciclagem: atendimentos retornam na segunda-feira (12)

Durante uma semana, profissionais passarão por treinamentos e cursos de aperfeiçoamento para melhorar a experiência dos clientes.

De 5 a 11 de maio, os postos do E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, que funcionam em Belém, Ananindeua, Castanhal, Altamira e Santarém, estarão fechados. O funcionamento voltará no dia 12, de acordo com o horário em cada endereço. Durante o período, as equipes passarão por treinamentos e cursos de aperfeiçoamento profissional para melhorarem ainda mais o atendimento à população.

De acordo com Pricila Hinvait, analista da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, o investimento em capacitação é importante para que o projeto, que é um dos mais populares da distribuidora de energia, e que concede descontos na conta de luz, alcance cada vez mais o público e os resultados se multipliquem.

“Vai ser uma pequena pausa de uma semana, mas que vai servir para construirmos um futuro ainda mais sustentável para a nossa região com a missão de potencializarmos cada vez mais esse projeto que é um sucesso entre os clientes. Então, quem tem o seu resíduo para doar, pedimos que aguarde mais alguns dias porque no dia 12 estaremos com um atendimento ainda mais diferenciado”, afirma Pricila.

Números

No primeiro trimestre de 2025, o projeto E+ Reciclagem, do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Pará, alcançou resultados expressivos com a coleta seletiva. A iniciativa, que promove a preservação ambiental por meio da troca de materiais recicláveis por descontos na conta de luz, arrecadou mais de 1.300 toneladas de resíduos até março e bonificou 1.038 clientes com mais de R$ 24 mil em descontos.

O E+ Reciclagem aceita resíduos como papel, plástico, metal, óleo de cozinha e eletrônicos com placas que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição. A distribuidora recebe esses materiais e encaminha a empresas de reciclagem. Além disso, nos postos também são aceitos potes de vidro que são doados à Santa Casa.