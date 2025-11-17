segunda-feira, novembro 17, 2025
Belém e Alemanha selam acordo de cooperação ambiental

O prefeito de Belém, Igor Normando, recebeu sábado, 15, à tarde, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, para uma visita ao Parque Ecológico Gunnar Vingren, no bairro da Marambaia. A presença da comitiva alemã reforça o interesse internacional pela preservação ambiental na capital paraense, especialmente em meio à realização da COP 30 em Belém.

Durante a programação, o ministro e sua equipe percorreram uma trilha pelo parque municipal. Ao longo do percurso, guiado pelo próprio prefeito, os visitantes conheceram espécies nativas da flora amazônica, árvores frutíferas e áreas de vegetação preservada, que compõem os 38 hectares do espaço. A delegação também teve contato com elementos da fauna local, como pássaros, iguanas e pequenos mamíferos.

O prefeito Igor Normando destacou a relevância da cooperação internacional para fortalecer a agenda ambiental de Belém.

“Estamos construindo uma parceria histórica com o governo alemão. A Amazônia precisa do compromisso global, e Belém está pronta para liderar ações que unam preservação e qualidade de vida. Esse apoio fortalece nosso trabalho para proteger áreas verdes e ampliar iniciativas sustentáveis na cidade”, destacou o prefeito de Belém.

Durante a visita, foi anunciado um novo acordo envolvendo ações de cooperação ambiental entre Belém e o governo alemão. O entendimento prevê apoio técnico para preservação da biodiversidade urbana e projetos voltados ao equilíbrio climático.

O ministro Carsten Schneider ressaltou o compromisso da Alemanha com a proteção da floresta e o combate à crise climática.

“A Alemanha está profundamente comprometida em ajudar a frear as mudanças climáticas e preservar a Amazônia. O que acontece aqui tem impacto no mundo inteiro, e estamos aqui para cooperar, aprender e apoiar iniciativas que protejam este patrimônio único”, declarou o ministro.

A agenda foi encerrada com um gesto simbólico: o ministro e o prefeito plantaram uma muda de samaumeira, árvore emblemática da Amazônia, reforçando o compromisso conjunto com a regeneração ambiental.

Sobre o Parque Gunnar Vingren

Com 38 hectares, o Parque Ecológico Gunnar Vingren é uma das maiores áreas verdes de Belém, com área superior ao dobro do Bosque Rodrigues Alves. Atua como corredor ecológico, essencial para a circulação de espécies, contribuindo para a preservação da biodiversidade, o equilíbrio climático, a qualidade do ar e a manutenção da umidade.

O parque abriga grande diversidade de vegetação nativa da Amazônia e espécies frutíferas como cacau, jambo, manga e ameixa amazônica. A fauna também é expressiva: são mais de 80 espécies de pássaros, além de iguanas, jacurarus, macacos, mucuras, cotias e outros pequenos mamíferos que vivem no local.

Fonte e imagem: Agência Belém

Mais recentes

