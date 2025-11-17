Usina da Paz Guamá recebe 5ª Ação Cívico-Social das Forças Amadas durante a COP 30

O Comando Conjunto Marajoara, por meio 8ª Região Militar , realizará na terça-feira (18), uma nova Ação Cívico Social (ACISO), na Usina da Paz do Guamá, localizada na Av. Bernardo Sayão, nº 4783, em Belém (PA). Durante a ação, serão oferecidos gratuitamente serviços médicos, orientações de saúde, atividades educativas e ações de cidadania, com foco no atendimento às famílias do bairro do Guamá e áreas próximas.

Este é o quinto ACISO que as Forças Armadas realizam durante a Operação Marajoara para a COP 30 , sendo o primeiro em ambiente conjunto. O evento contará com a participação de equipes do Hospital Naval de Belém (HNBel), Hospital de Guarnição de Belém (HGe Belém) e Hospital de Aeronáutica de Belém (HABE). Haverá, ainda, a participação das equipes correlatas da SEAC (Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania), da SESPA (Secretaria de Saúde do Estado do Pará) e da SESMA (Secretaria Municipal de Saúde). Outrossim, a CESUPA cederá 10 (dez) estudantes de odontologia em estágio obrigatório como voluntários para atender nos odontomóveis da SESMA.

A iniciativa tem como principal objetivo estreitar os laços entre as Forças Armadas e a população civil, reforçando o compromisso com o bem-estar social com a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

A ACISO faz parte do conjunto de atividades coordenadas pelo Comando Operacional Conjunto Marajoara, que visa ampliar a presença institucional das Forças Armadas na região amazônica e fortalecer a integração com a sociedade paraense.

SERVIÇOS: Psicologia, Assistência Social, Medicina, Clínica Geral, Odontologia, Serviço Militar, Assistência Religiosa e Apresentação da Banda de Música do Comando Militar do Norte.

Ação Cívico Social (ACISO) na Usina da Paz do Guamá

Endereço: Av. Bernardo Sayão, nº 4783.

Data: 18/11/25 (terça-feira)

Hora: 09:00 às 16:00 horas