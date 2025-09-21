Vídeo – Belém participa de lançamento da plataforma “Defesa Civil Alerta”

A Defesa Civil de Belém participou, ontem, sábado, 21, do lançamento do “Defesa Civil Alerta”, novo sistema nacional criado pela Defesa Civil Nacional que amplia a comunicação preventiva em situações de risco. A capital paraense foi uma das cidades escolhidas para a simulação, assim como os municípios paraenses Paragominas, Tucuruí e Parauapebas.

Durante o teste realizado na tarde de hoje, a população recebeu, de forma gratuita, mensagens sonoras e visuais diretamente em seus celulares compatíveis com tecnologia 4G e 5G, sem necessidade de cadastro.

O objetivo do teste foi familiarizar o usuário com a novidade e garantir que, em situações reais, não haja pânico, mas sim uma resposta rápida e organizada frente às orientações da Defesa Civil.

De acordo com o superintendente da Defesa Civil de Belém, Vitor Magalhães, trazer o lançamento e a simulação para a capital paraense representa um avanço importante no fortalecimento da cultura de prevenção e no aprimoramento das estratégias de monitoramento de riscos.

“O sistema vai permitir que a população receba informações rápidas e confiáveis diretamente no celular, o que pode salvar vidas em situações de risco. Esse novo sistema irá fortalecer ainda mais a nossa rede de prevenção e resposta a desastres naturais”, destacou o superintendente.

Na última sexta-feira, 19, voluntários da Defesa Civil Municipal estiveram em campo para orientar os belenenses sobre os testes que foram realizados hoje, esclarecendo a importância da ação e as estratégias.

Veja os testes realizados durante o lançamento da plataforma:

Entenda como funciona o novo “Defesa Civil Alerta”

O “Defesa Civil Alerta” complementa outras ferramentas de aviso já disponíveis e pode ser integrado a diferentes canais de comunicação, como SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram, sinais sonoros, Instagram e Google Public Alerts. A meta é ampliar o alcance das mensagens e reduzir os impactos de eventos climáticos extremos, como enchentes, vendavais, chuvas intensas e deslizamentos.O novo sistema criado pela Defesa Civil Nacional opera em dois níveis: “extremo”, quando há o risco imediato e a população deve agir de forma imediata; e “severo”, quando existe tempo para preparação e adoção de medidas preventivas. A representante da Defesa Civil Nacional, Cristiane Tinoco, deu mais detalhes sobre como a nova tecnologia irá funcionar na prática: “A partir das redes e antenas de telefonia, a ferramenta envia alertas diretamente aos aparelhos, não precisando de cadastro prévio dos cidadãos. Assim, as pessoas que se encontrarem dentro das áreas de risco poderão receber todas as informações sobre possíveis desastres naturais” explicou a geóloga.

Após o dia 24 de setembro, o sistema passará a funcionar de maneira definitiva em todos os 144 municípios do Pará, ampliando a cobertura e fortalecendo a rede estadual de prevenção e monitoramento de riscos.

Com a adesão ao novo sistema, Belém reforça seu compromisso com a proteção da população e se soma ao esforço nacional de modernizar os mecanismos de prevenção e resposta diante de desastres naturais.

Fonte e imagem: Agência Belém