Concurso de Redação do Círio 2025 apresenta o tema “Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão”

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realizou neste domingo, 21, a prova da 31ª edição do Concurso de Redação do Círio. Ao todo, 104 alunos se inscreveram, sendo 33 da rede pública e 71 de escolas privadas, todos do ensino médio, oriundos dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Soure, Salvaterra e Igarapé-Açu.

“O Concurso de Redação do Círio é uma oportunidade de aproximar ainda mais os estudantes da mensagem de fé, cultura e solidariedade que a nossa festa transmite. Cada edição revela talentos e nos mostra como as novas gerações interpretam a devoção a Nossa Senhora de Nazaré e a importância do Círio para o povo paraense. A prova deste ano foi pensada para valorizar a criatividade, a reflexão e o olhar dos jovens sobre o papel transformador da fé e da tradição”, destaca Lilian Acatauassú, membro da Diretoria de Evangelização e organizadora do concurso.

A prova propôs aos alunos escreverem sobre a proteção da casa que partilhamos como ato cristão.

RESULTADO

O resultado será divulgado até o dia 3 de outubro, no site www.ciriodenazare.com.br e na sede da Diretoria da Festa. As escolas vencedoras também serão notificadas sobre os resultados. Os vencedores serão premiados no dia 07 de outubro, em cerimônia na Casa de Plácido, após a abertura oficial do Círio 2025.

O CÍRIO 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Texto e Imagem: Rosana Pinto