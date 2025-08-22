Belém promove grande drive-thru de vacinação neste sábado e reforça proteção da população

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promove neste sábado, dia 23, um importante mutirão de vacinação em sistema drive-thru. A ação acontecerá na Aldeia Amazônica, avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, das 8h às 17h, e estará aberta tanto para quem chegar de carro quanto para quem for a pé.

Todas as pessoas podem participar, especialmente profissionais de transporte como motoristas de aplicativo, taxistas, mototaxistas e rodoviários , que têm sido alvo especial da campanha.

Os imunizantes disponíveis incluem:

Tríplice viral (proteção contra sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatite B

DT (difteria e tétano)

Febre amarela

Para garantir a dose, leve documento com foto e carteira de vacinação. O processo é ágil e eficiente, afinal o objetivo é ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a imunização da população.

Imagem: Agência Pará