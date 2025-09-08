Belém recebe o maior encontro de líderes em tecnologia e inovação do Pará

Belém será palco da maior reunião de líderes e especialistas em tecnologia e inovação do estado: o Fórum de Gestores de TI, promovido pela Sociedade dos Usuários de Informática e Telecomunicações do Pará – Sucesu-PA. O evento, que já se consolidou como referência na região Norte, será realizado no Hotel Princesa Louçã no dia 18 de setembro e reunirá executivos, gestores e profissionais estratégicos para discutir os rumos da transformação digital no setor público e privado.

Com 250 participantes esperados e 17 palestrantes confirmados, o Fórum é um espaço voltado a quem lidera a transformação digital dentro das organizações. A proposta é que os executivos presentes levem as tendências, soluções e aprendizados para impactar as suas equipes, empresas e instituições, promovendo inovação de forma estruturada e estratégica.

“O Fórum é focado para os gestores de TI e vem crescendo a cada edição. É um ambiente exclusivo de líderes, que leva para dentro das organizações o impacto das novas tendências tecnológicas – tanto para a iniciativa privada quanto para o setor público. Nosso objetivo é fomentar a troca de experiências e trazer para a região debates de relevância nacional e internacional”, destaca Evandro Paes, presidente da Sucesu-PA.

A programação deste ano trará uma jornada intensa de conhecimento e conexões em um único dia, com debates e palestras sobre: inteligência artificial; segurança da informação e ciberdefesa; blockchain e Web3; governo digital e GovTech; gestão estratégica de TI; ESG; DevOps e Business Intelligence.

Entre os destaques, está a conferência de abertura de Wesley Vaz, professor convidado da Fundação Dom Cabral, certificado em estratégia e inovação pelo MIT e atual Secretário de Governança, Inovação e Transformação Digital do TCU. Reconhecido nacional e internacionalmente, Vaz falará sobre “Humanidade Ampliada: Liderança, Valor e Agentes de IA no Futuro do Trabalho”.

O time de palestrantes também contará com nomes como Marcos Rabelo (CHIP), Leandro Pantoja (Grupo Vibe), Marcelo Lobo (Serpro), Sérgio Leandro (OST Tecnologia), Alex Bernardes (Epson Brasil), entre outros executivos de grandes empresas nacionais e internacionais.

Encerrando a programação, o Fórum promoverá o painel “Transformação Digital e Inteligência Artificial na Amazônia: Desafios e Oportunidades no Setor Público e Privado”, reunindo representantes de instituições estratégicas como Cinbesa, Prodepa e Serpro. Entre as Instituições que já confirmaram participação, estão a Belém Digital (Cinbesa) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O debate vai abordar como as novas tecnologias podem acelerar a inovação na região, impactando não apenas empresas, mas também a sociedade e os cidadãos.

SOBRE A SUCESU-PA

A Sucesu-PA é uma comunidade que reúne profissionais e empresas de tecnologia para fomentar inovação, compartilhar tendências e estimular a transformação digital no estado. A instituição promove encontros, fóruns e iniciativas que aproximam o setor privado, o poder público e a academia em torno de soluções tecnológicas para o desenvolvimento da região.

Serviço:

Data: 18 de setembro de 2025

Local: Hotel Princesa Louçã – Av. Presidente Vargas, 882 – Campina, Belém – PA

Inscrições e programação completa: https://forumgti.sucesupa.org.br/

Fonte e imagens: Agência Sentinela