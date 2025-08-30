sábado, agosto 30, 2025
Belém revela sua riqueza gastronômica para receber a COP30 com orgulho e sabor

À medida que a COP30 se aproxima, Belém se prepara para encantar o mundo não apenas com sua biodiversidade e cultura, mas também com sua culinária singular, que agora assume um papel simbólico e estratégico no evento.

Sabor que conecta história, identidade e inovação

O coração da culinária amazônica pulsa forte no icônico Mercado Ver-o-Peso, um dos mais antigos mercados a céu aberto da América Latina. Entre barracas coloridas e cheiros intensos, pratos como açaí com peixe frito, preparados com atendimento afetivo nas bancas, contam histórias de gerações e reforçam o orgulho local.

Além dos sabores marcantes de tacacá, pato no tucupi e maniçoba, Belém também oferece iguarias como arroz de pato, pirarucu e sobremesas à base de cupuaçu e creme de tapioca, que revelam a complexidade de sua tradição culinária.

Reconhecimento internacional que reforça o propósito local

Belém ostenta com orgulho o título de Cidade Criativa da Gastronomia, conferido pela Unesco em 2015, e figura na lista da Lonely Planet como a única cidade brasileira entre os 10 destinos com melhor gastronomia do planeta em 2025.

Superando barreiras e celebrando a cultura

Recentemente, um edital da COP30 chegou a vetar pratos tradicionais como tucupi, açaí e maniçoba por razões sanitárias. A repercussão foi intensa, considerada por muitos como um ataque à cultura amazônica. Felizmente, após articulação do Ministério do Turismo e mobilização de chefs e representantes locais, os pratos foram incluídos novamente garantindo que sabores autenticamente paraenses sejam saboreados nos eventos oficiais.

Gastronomia sustentável e empoderamento local

O movimento em torno da COP30 agregou ainda mais ação ao setor gastronômico. Iniciativas como o projeto Prepara Gastronomia COP30, em parceria entre Pará 2000 e Sebrae, foram lançadas para fomentar a qualificação de pequenos negócios da alimentação, garantindo vantagens competitivas, inclusão e representatividade.

Além disso, foi desenvolvido um guia gastronômico com roteiros temáticos, como a “rota do peixe frito com açaí” e o inovador “Flor Paraense”  uma combinação saborosa de peixe gratinado, arroz no tucupi com jambu, e pudim de açaí. A ideia é oferecer uma verdadeira imersão cultural aos participantes da conferência.

Belém está provando que gastronomia e identidade andam juntas e que a mesa pode ser palco de transformação, memórias e presente. Na COP30, essas delícias vão além do paladar: representam história, pertencimento e o compromisso de mostrar à humanidade como a Amazônia se preserva, encanta e alimenta.

Imagem: Divulgação Amazônia na cuia

