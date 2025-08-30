sábado, agosto 30, 2025
Inscrições abertas para o 31º Concurso de Redação do Círio de Nazaré

A partir desta segunda-feira (1º), estão abertas as inscrições para o 31º Concurso de Redação do Círio, promovido pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Podem participar alunos do Ensino Médio de escolas públicas e privadas de todo o Pará. Cada escola pode indicar até dois estudantes para a competição.

As inscrições vão até o dia 19 de setembro e devem ser feitas no site oficial www.ciriodenazare.com.br. Depois, é necessário enviar a ficha preenchida com cópia do documento do aluno para o e-mail [email protected] ou entregar pessoalmente na Secretaria da DFN, no Centro Social de Nazaré, das 10h às 20h.

A prova será realizada em 21 de setembro, das 9h às 11h, no Centro Social de Nazaré, localizado no estacionamento da Basílica Santuário. O tema deste ano é “Maria como Mãe e Rainha de toda a criação”, convidando os estudantes a refletirem sobre valores como cuidado com o próximo e valorização da natureza.

Os três melhores textos serão premiados, assim como os professores responsáveis. O resultado final será divulgado até o dia 3 de outubro no site oficial do Círio e na sede da Diretoria da Festa.

Imagem: Rosana Pinto /Ascom DFN

