Paysandu encara CRB em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento na Série B

Neste sábado (30), às 16h, o Paysandu entra em campo em Maceió, no Estádio Rei Pelé, para enfrentar o CRB um confronto de suma importância na batalha contra o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 24ª rodada da competição e, embora uma vitória não tire o Papão da lanterna, pode colocá-lo na “porta de saída” do Z-4, desde que adversários diretos também tropeçem na rodada.

A equipe bicolor passou por uma fase turbulenta: ainda busca o fim do jejum de vitórias não marca há mais de um mês e soma três derrotas em sequência. O meia Dudu Vieira, que volta aos gramados após 90 dias afastado, reforça a necessidade de foco do elenco: “Precisamos estancar as falhas para conquistar as vitórias.”

Além do drama esportivo, o duelo traz um tabu histórico: o Paysandu não vence o CRB desde 2016, somando desde então três derrotas e seis empates nos confrontos diretos.

Do outro lado, o CRB aparece em situação confortável está na 10ª colocação, com 31 pontos e busca recuperar o moral diante da torcida após derrota em casa para o Athletico-PR.

Resumo do duelo

Item Detalhes

Data e hora Sábado (30), às 16h (horário de Brasília)

Local Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Situação do Paysandu Lanterna da Série B, em crise de vitórias e longe da zona de segurança

Retorno importante Meia Dudu Vieira volta após 90 dias e aponta: “Precisamos estancar as falhas”

Última vitória sobre o CRB 2016; nove anos sem vencer o rival

CRB (adversário) 10º colocado, com 31 pontos, em situação mais tranquila até o momento.

Imagem: Jorge Luís Totti/Paysandu