Bilheteria | Demon Slayer: Castelo Infinito ultrapassa US$555 milhões no mundo

Longa tem tido uma arrecadação avassaladora ao redor do mundo

3 min de leitura

Igor Pontes

Demon Slayer: Castelo Infinito ultrapassou a marca de US$555 milhões de dólares na bilheteria mundial, com mais de US$269 milhões sendo no Japão.

Estes valores tornam o filme não apenas o anime com maior arrecadação da história, mas o maior filme japonês de todos os tempos a nível global, segundo Deadline.

No início da sua exibição, a produção da Ufotable tornou-se o filme mais rápido da história a atingir os 30 bilhões de ienes no Japão, com apenas 52 dias, superando todos os recordes anteriores.

Nos Estados Unidos, Demon Slayer: Castelo Infinito ocupa o primeiro lugar na bilheteria pela segunda semana consecutiva, com arrecadação de fim de semana em US$17,3 milhões, somando US$104,730 milhões no total.

No Brasil, Castelo Infinito foi a terceira melhor estreia de um filme nas salas de exibição brasileiras neste ano de 2025. Vale destacar que o longa teve classificação indicativa para maiores de 18 anos no país, ou seja, os números poderiam ser ainda maiores.

Demon Slayer: Castelo Infinito está sendo elogiado pela crítica e pelo público, se mostrando um sucesso que vai muito além da bilheteria.

Tudo sobre Demon Slayer: Castelo Infinito

Também chamado de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, este será o nome do filme e ele será o primeiro de uma trilogia. Os três filmes animados vão adaptar o arco climático da história de Demon Slayer para encerrar a história que começou no anime, utilizando também o mangá de sucesso como base.

Castelo Infinito já estreou em alguns países, inclusivo no Japão, onde o filme de Demon Slayer conquistou números absurdamente altos. Já são aproximadamente US$ 200 milhões arrecadados no mercado, para um total global de US$ 240 milhões que também conta com números fortes na Coreia do Sul. O longa ainda vai estrear em territórios importantes, como Brasil e EUA.

Demon Slayer conta a história de Tanjiro Kamado, jovem que teve sua família assassinada por Onis, uma espécie de raça demoníaca. Sua irmã, Nezuko, foi contaminada e se tornou Oni. A partir daí Tanjiro parte em uma jornada para encontrar uma cura para Nezuko e se tornar um membro da tropa de caçadores de demônios.

No arco do Castelo Infinito, Tanjiro e outros caçadores partem para uma guerra contra os principais antagonistas da saga, gerando uma série de lutas intensas até a chegada no fim.A história original é da autora Koyoharu Gotouge, de 35 anos, mas que mantém detalhes de sua vida de forma discreta. Demon Slayer pode ser visto na Netflix e na Crunchyroll, com legendas e dublagem em português. O mangá está completo no Brasil, pela editora Panini.

No Brasil, a estreia do primeiro filme da trilogia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito será em 11 de setembro, com uma parceria entre Sony e Crunchyroll. As sequências ainda não têm previsão de lançamento.