Brasil tem 7 das 10 melhores universidades da América Latina; USP lidera

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

O Brasil tem sete das dez melhores universidades da América Latina, de acordo com o THE Latin America University Ranking, divulgado na quarta-feira (3) pela consultoria britânica THE (Times Higher Education).

A USP (Universidade de São Paulo) segue no topo dessa lista, que avaliou 223 instituições de 16 países da América Latina.

Os critérios adotados são os mesmos aplicados no ranking mundial da THE, mas com modificações para refletir melhor as características das universidades da região.

Considerando o ranking completo, o Brasil possui o maior número de universidades avaliadas: 81 no total, seguido pela Colômbia, com 39, e pelo Chile, com 31 representantes.

Para justificar a manutenção no topo da lista, o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, afirma que nos últimos anos a universidade tem investido na modernização dos currículos de graduação e implantou novo modelo de pós-graduação.

“O objetivo é formar profissionais mais qualificados e comprometidos com as necessidades da sociedade.”

Carlotti diz que a USP também estabeleceu parcerias para a criação de centros internacionais nos campi que projetam a universidade como um polo global de ciência e inovação. “Essas ações, certamente, irão representar avanços futuros na avaliação dos rankings.”

Públicas são maioria

Segundo o professor Dawisson Belém Lopes, diretor do escritório de governança de dados institucionais da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a 10ª melhor colocada, trata-se de um ranking dos mais tradicionais, divulgado desde 2004, e que adota uma regra de corte restritiva.

“Para figurar nessa lista, a instituição precisar contar, no mínimo, com 1 mil artigos publicados na base Scopus nos últimos cinco anos. Estar nele já é uma vitória.”

Para Fernando Sarti, pró-reitor de desenvolvimento universitário, a manutenção da Unicamp entre as melhores universidades da América Latina demonstra a consistência do trabalho institucional e compromisso permanente com qualidade acadêmica, pesquisa de ponta e impacto social.

“Mesmo com a mudança metodológica introduzida pela THE em 2026, a universidade preserva sua posição de destaque, o que reforça a solidez das nossas políticas de desenvolvimento universitário.”

Das sete universidades brasileiras no ranking, seis delas são públicas e apenas uma é privada.

Confira o ranking abaixo:

1ª. USP (Universidade de São Paulo) – Brasil

2ª. Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) – Brasil

3ª. Pontifícia Universidade Católica do Chile – Chile

4ª. Unesp (Universidade Estadual Paulista) – Brasil

5ª. UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – Brasil

6ª. PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) – Brasil

7ª. Instituto de Tecnologia de Monterrey – México

8ª. UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) – Brasil

9ª. Universidade Nacional Autônoma do México – México

10ª. UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) – Brasil

