Novo Mangueirão é o espetáculo em noite histórica de magia da música nordestina

Calcinha Preta celebra com o público de Belém os 30 anos de trajetória com um show de gravação do DVD comemorativo, num palco de 25 metros de altura
Por Jessé Lima Melo (SEEL)
O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, foi palco de uma noite mágica e histórica durante a gravação do DVD de 30 anos da banda Calcinha Preta. O evento contou com um espetáculo de luzes, mosaico especial e o maior palco já montado na história do estádio. A estrutura, com 80 metros de largura e 25 metros de altura, impressionou o público presente, superando estruturas de outros eventos realizados no estádio.
Mais de 15 mil fãs do Pará e de diversos estados do Brasil marcaram presença na gravação do DVD “Mágica – O Espetáculo”. O público cantou sucessos que marcaram a banda, como Furunfa, Como Vou Deixar Você, Sem Explicação e Manchete de Jornais, além de acompanhar apresentações de músicas inéditas que integraram o novo projeto audiovisual.
Além da grandiosidade do espetáculo, o evento se destacou pela segurança e conforto oferecidos no Mangueirão. Equipes de apoio, segurança estruturada e controle de acesso garantiram tranquilidade ao público durante toda a noite.
O Secretário da SEEL, Cássio Andrade, destacou o cuidado especial com o público.
“O Mangueirão mostrou, mais uma vez, que está preparado para receber grandes eventos com segurança, organização e conforto. Trabalhamos para que cada pessoa que veio prestigiar esse espetáculo voltasse para casa com uma experiência positiva e inesquecível”, disse o secretário.
Emoção – Entre os milhares de presentes, muitos expressaram emoção ao vivenciar o momento histórico. A fã e servidora pública, Wilma Ferreira, 63 anos, de Belém, resumiu o sentimento coletivo.
“Foi tudo perfeito! A energia, o palco, a segurança, eu me senti muito tranquila para curtir. Ver a Calcinha Preta comemorando 30 anos aqui no Mangueirão foi mágico de verdade.”
“Mágica” foi o título escolhido para representar o audiovisual dos 30 anos. Os quatro integrantes se reuniram em uma proposta que aliou força vocal, identidade artística e um reencontro simbólico capaz de emocionar o público. A essência do projeto estava alinhada ao próprio nome: “Mágica” não era apenas uma canção, mas o fio condutor de um conceito ousado que integrou ballet exclusivo, figurinos elaborados, cenografia de impacto e um processo criativo voltado a expandir os limites do gênero.
O repertório apresentou oito músicas inéditas, além de regravações consagradas, como Hoje à Noite, Manchete de Jornais e a icônica Mágica, que voltou a ecoar justamente no estádio onde se tornou inesquecível. A direção musical ficou a cargo de Felipe Marques e Chrystian Lima, enquanto a produção reuniu Felipe Marques, Diassis Marques e Anselmo, compondo um time que uniu técnica, sensibilidade e visão artística.
Referência – Totalmente reconstruído e entregue pelo Governo do Estado em abril de 2023, o Estádio Olímpico do Pará se tornou referência nacional em infraestrutura esportiva e cultural. Desde a modernização, o Mangueirão já recebeu mais de 100 eventos esportivos, culturais e religiosos, consolidando-se como símbolo da diversidade, hospitalidade e capacidade organizativa do Pará.
O estádio também passou a integrar a Rota Turística do Futebol do Mercosul, iniciativa internacional coordenada pelo Brasil durante sua presidência no bloco sul-americano. Além de jogos históricos, como a abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e a Supercopa do Brasil de 2025, o espaço recebeu ainda este ano, o evento “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, voltado à conscientização ambiental e o evento internacional Global Citizen Festival.