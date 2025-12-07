Novo Mangueirão é o espetáculo em noite histórica de magia da música nordestina

Calcinha Preta celebra com o público de Belém os 30 anos de trajetória com um show de gravação do DVD comemorativo, num palco de 25 metros de altura

Por Jessé Lima Melo (SEEL)

O Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, foi palco de uma noite mágica e histórica durante a gravação do DVD de 30 anos da banda Calcinha Preta. O evento contou com um espetáculo de luzes, mosaico especial e o maior palco já montado na história do estádio. A estrutura, com 80 metros de largura e 25 metros de altura, impressionou o público presente, superando estruturas de outros eventos realizados no estádio.



Mais de 15 mil fãs do Pará e de diversos estados do Brasil marcaram presença na gravação do DVD “Mágica – O Espetáculo”. O público cantou sucessos que marcaram a banda, como Furunfa, Como Vou Deixar Você, Sem Explicação e Manchete de Jornais, além de acompanhar apresentações de músicas inéditas que integraram o novo projeto audiovisual.



Além da grandiosidade do espetáculo, o evento se destacou pela segurança e conforto oferecidos no Mangueirão. Equipes de apoio, segurança estruturada e controle de acesso garantiram tranquilidade ao público durante toda a noite.



O Secretário da SEEL, Cássio Andrade, destacou o cuidado especial com o público.

As luzes deram a tônica da grandiloquência do espetáculo de gravação do DVD de 30 anos da banda Calcinha Preta

“O Mangueirão mostrou, mais uma vez, que está preparado para receber grandes eventos com segurança, organização e conforto. Trabalhamos para que cada pessoa que veio prestigiar esse espetáculo voltasse para casa com uma experiência positiva e inesquecível”, disse o secretário.



Emoção – Entre os milhares de presentes, muitos expressaram emoção ao vivenciar o momento histórico. A fã e servidora pública, Wilma Ferreira, 63 anos, de Belém, resumiu o sentimento coletivo.



“Foi tudo perfeito! A energia, o palco, a segurança, eu me senti muito tranquila para curtir. Ver a Calcinha Preta comemorando 30 anos aqui no Mangueirão foi mágico de verdade.”



“Mágica” foi o título escolhido para representar o audiovisual dos 30 anos. Os quatro integrantes se reuniram em uma proposta que aliou força vocal, identidade artística e um reencontro simbólico capaz de emocionar o público. A essência do projeto estava alinhada ao próprio nome: “Mágica” não era apenas uma canção, mas o fio condutor de um conceito ousado que integrou ballet exclusivo, figurinos elaborados, cenografia de impacto e um processo criativo voltado a expandir os limites do gênero.

Um Mangueirão com miríades de cores e luzes encantou o público que foi assistir ao show de 30 anos da banda Calcinha Preta

O repertório apresentou oito músicas inéditas, além de regravações consagradas, como Hoje à Noite, Manchete de Jornais e a icônica Mágica, que voltou a ecoar justamente no estádio onde se tornou inesquecível. A direção musical ficou a cargo de Felipe Marques e Chrystian Lima, enquanto a produção reuniu Felipe Marques, Diassis Marques e Anselmo, compondo um time que uniu técnica, sensibilidade e visão artística.



Referência – Totalmente reconstruído e entregue pelo Governo do Estado em abril de 2023, o Estádio Olímpico do Pará se tornou referência nacional em infraestrutura esportiva e cultural. Desde a modernização, o Mangueirão já recebeu mais de 100 eventos esportivos, culturais e religiosos, consolidando-se como símbolo da diversidade, hospitalidade e capacidade organizativa do Pará.



O estádio também passou a integrar a Rota Turística do Futebol do Mercosul, iniciativa internacional coordenada pelo Brasil durante sua presidência no bloco sul-americano. Além de jogos históricos, como a abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e a Supercopa do Brasil de 2025, o espaço recebeu ainda este ano, o evento “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, voltado à conscientização ambiental e o evento internacional Global Citizen Festival.