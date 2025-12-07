segunda-feira, dezembro 8, 2025
UFMG abre inscrições de vestibular para cursos de artes

Processo seletivo oferece 294 vagas em artes visuais, cinema de animação, dança, design de moda e música

Tatiana Cavalcanti, colaboração para a CNN Brasil

A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) tem inscrições abertas para o chamado Vestibular Habilidades 2026 até o dia 11 de dezembro.

O processo seletivo oferece 294 vagas em cinco cursos que exigem provas práticas: artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design de moda e música.

Podem participar estudantes que concluíram o ensino médio ou equivalente, além de alunos matriculados no último ano.

É obrigatório ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. A taxa de inscrição custa R$ 215.

O vestibular acontece em duas etapas. A primeira elimina candidatos com base nas notas das provas objetivas do Enem.

A segunda classifica e elimina por meio de provas práticas aplicadas pela UFMG e da redação do Enem 2025.

Vagas por curso

Artes visuais oferece 80 vagas para bacharelado e licenciatura no turno diurno. Cinema de animação e artes digitais disponibiliza 40 para bacharelado noturno.

Dança tem 20 vagas para licenciatura noturna. Design de moda oferece 45 para bacharelado noturno. Música distribui 48 vagas para bacharelado diurno, 31 para bacharelado noturno e 30 para licenciatura noturna.

As provas práticas para música acontecem no dia 30 de janeiro de 2026. Para os demais cursos, a data prevista é 1º de fevereiro. O resultado final sai em 26 de fevereiro.

Vestibular Habilidades 2026

  • Inscrições: até 11 de dezembro
  • Onde: no site da UFMG
  • Taxa: R$ 215
  • Requisitos: ter concluído o ensino médio ou estar matriculado no último ano; ter participado do Enem 2025
  • Provas práticas:

* Música: 30 de janeiro de 2026
* Demais cursos: 1º de fevereiro de 2026 (data prevista)
* Resultado final: 26 de fevereiro de 2026

  • Informações: (31) 3409-4408 e (31) 3409-4409; e-mail: atendimento@copeve.ufmg.br; atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
  • Vagas:

           * Artes visuais (bacharelado e licenciatura): 80 vagas, diurno

      * Cinema de animação e artes digitais (bacharelado): 40 vagas, noturno

           * Dança (licenciatura): 20 vagas, noturno

           * Design de moda (bacharelado): 45 vagas, noturno

           * Música (bacharelado): 48 vagas, diurno; 31 vagas, noturno

     * Música (licenciatura): 30 vagas, noturno

Marina Gontijo | UFMG

