sábado, outubro 25, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Por que Carlos Sainz perdeu cinco posições no grid do GP do México

Espanhol conseguiu 7º lugar na classificação, mas vai largar apenas em 12º, “presenteando” cinco pilotos com uma posição a mais no grid

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

Carlos Sainz fez uma ótima classificação neste sábado (25), conseguindo um 7º lugar no grid de largada para o GP do México. Mas, no final das contas, o espanhol vai sair apenas em 12º, graças a uma punição que recebeu na corrida anterior.

Na etapa de Austin, o piloto da Williams foi considerado majoritariamente culpado por uma colisão com Kimi Antonelli, da Mercedes. Ele tentava ultrapassar o jovem em uma curva, na volta 7, quando mergulhou em direção ao adversário, mesmo sem estar emparelhado ou à frente.

Antonelli rodou mas conseguiu voltar para a pista, enquanto Sainz abandonou a prova. Com o espanhol fora, sem poder cumprir uma punição imediatamente, os comissários decidiram investigar o incidente só depois da corrida.

Após analisar imagens e ouvir pilotos e representantes das equipes, eles decidiram que o titular da Williams tinha que ser punido com o equivalente a 10 segundos a mais no tempo de prova: cinco posições no grid na próxima prova em que ele participasse.

Além disso, ele também ganhou dois pontos na superlicença — a “carteira de motorista” dos pilotos — chegando a quatro. Se alguém acumula 12 pontos em um ano, é banido por uma corrida.

Com a punição de Sainz, cinco pilotos “ganharam” uma posição no grid de largada deste domingo (26), liderado por Lando Norris. Oscar Piastri, que fez apenas a 8ª melhor volta, é um deles.

Divulgação/Williams

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Carly Rae Jepsen toca “Baby”, de Gal Costa e Caetano, em seu casamento
Próximo artigo
Brasileirão: Fluminense faz o dever de casa, vence o Inter e cola no G6

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,221FansLike
3,598FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315