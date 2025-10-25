Por que Carlos Sainz perdeu cinco posições no grid do GP do México

Espanhol conseguiu 7º lugar na classificação, mas vai largar apenas em 12º, “presenteando” cinco pilotos com uma posição a mais no grid
Pietra Carvalho, da CNN Brasil
Carlos Sainz fez uma ótima classificação neste sábado (25), conseguindo um 7º lugar no grid de largada para o GP do México. Mas, no final das contas, o espanhol vai sair apenas em 12º, graças a uma punição que recebeu na corrida anterior.
Na etapa de Austin, o piloto da Williams foi considerado majoritariamente culpado por uma colisão com Kimi Antonelli, da Mercedes. Ele tentava ultrapassar o jovem em uma curva, na volta 7, quando mergulhou em direção ao adversário, mesmo sem estar emparelhado ou à frente.
Antonelli rodou mas conseguiu voltar para a pista, enquanto Sainz abandonou a prova. Com o espanhol fora, sem poder cumprir uma punição imediatamente, os comissários decidiram investigar o incidente só depois da corrida.
Após analisar imagens e ouvir pilotos e representantes das equipes, eles decidiram que o titular da Williams tinha que ser punido com o equivalente a 10 segundos a mais no tempo de prova: cinco posições no grid na próxima prova em que ele participasse.
Além disso, ele também ganhou dois pontos na superlicença — a “carteira de motorista” dos pilotos — chegando a quatro. Se alguém acumula 12 pontos em um ano, é banido por uma corrida.
Com a punição de Sainz, cinco pilotos “ganharam” uma posição no grid de largada deste domingo (26), liderado por Lando Norris. Oscar Piastri, que fez apenas a 8ª melhor volta, é um deles.
Divulgação/Williams