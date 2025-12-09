Câmara Municipal de Portel vota projeto que reconhece o Amazônia Portel Aquafest como Patrimônio Cultural Imaterial

A Câmara Municipal de Portel realizou, na manhã do dia 4 de dezembro de 2025, às 9h, uma Sessão Ordinária decisiva para a cultura e o turismo do município da região de integração do Marajó. Na ocasião, foi discutido e votado o Projeto de Lei Legislativo nº 017/2025, de autoria do vereador Flávio Nunes, que propõe o reconhecimento oficial do Amazônia Portel Aquafest como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.

O plenário da Casa, localizado na Avenida Floriano Peixoto, nº 415, Centro, foi aberto ao público, e a participação da comunidade é considerada fundamental para fortalecer a valorização do festival, que ao longo dos anos conquistou espaço de destaque no calendário esportivo e turístico do Marajó e já projeta um 2026 bem diferente, cheio de novidades.

Um festival que se tornou símbolo de Portel, criado há mais de uma década, o Amazônia Portel Aquafest evoluiu de um conjunto de provas aquáticas para um dos eventos mais marcantes do município. Sua identidade está profundamente ligada ao modo de vida ribeirinho e ao contato com a natureza, destacando tradições locais e modalidades esportivas que carregam a força da cultura amazônica.

O festival reúne competições como remo em canoas marajoaras, circuito de pranchas (SUP), maratona aquática, provas de caiaque, circuito de moto aquática e até atrações culturais e contemplativas, envolvendo famílias, atletas, moradores e visitantes. Em todas as edições, milhares de pessoas se concentram nas praias de Portel, gerando impacto direto no comércio, no setor de serviços e na visibilidade turística do município.

PROJEÇÃO ESTADUAL E NACIONAL

O Aquafest já recebeu diversos atletas de destaque no cenário esportivo brasileiro, incluindo nomes como Marcelo “Marreco” Giardi, campeão panamericano de wakeboard; Abimael Pinheiro, campeão brasileiro de canoa havaiana; Mary Mateus, medalhista olímpica; Leila Solon, campeã no Aloha Spirit Festival; e Matheus Vidal, vencedor do Worldcup de Slackline – Highline, na Bélgica.

A presença desses atletas, somada à repercussão nas mídias digital e tradicional, ampliou a relevância do festival. Influenciadores como Rômulo Dias (Visite o Pará) e Allen Rechene (Allen Pelo Pará) divulgaram o evento em suas redes, gerando grande engajamento e avaliações positivas do público. O Aquafest também ganhou espaço na imprensa do Pará como Revista -Pará +, em portais como A Província do Pará, jornal Passaporte, Correio Paraense, Agência Pará, G1 Pará, DOL, , Amazônia mais TV, Jornal Liberal e Tv e veículos do Marajó. Imprensa nacional ge.globo e Globo play.

Reconhecimento cultural e desenvolvimento sustentável

O Projeto de Lei destaca que o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial fortalece a identidade coletiva de Portel, protege a tradição esportiva local e incentiva práticas sustentáveis relacionadas ao uso responsável dos rios e do ambiente natural.

O Aquafest se consolidou como vetor de desenvolvimento, impulsionando pequenos empreendimentos ribeirinhos, estimulando a prática esportiva e valorizando a relação histórica da população com as águas amazônicas. O evento já é sólido, Tanto que esse ano foi indicado para um concurso do ministério do turismo sendo um dos finalistas.

PARTICIPAÇÃO POPULAR

A Câmara Municipal reforça que a presença da população na sessão fortalece a legitimidade do processo legislativo e amplia o diálogo entre o poder público e a sociedade civil. A votação do Projeto de Lei representa um marco para Portel e para aqueles que reconhecem no Amazônia Portel Aquafest um patrimônio que ultrapassa gerações.

A sessão foi aberta ao público, e todos os interessados puderam acompanhar a discussão e a deliberação sobre uma das propostas mais simbólicas da pauta cultural de 2025 no município de Portel.

Texto: Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato