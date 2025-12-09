Casa das Artes Realiza Debate Gratuito sobre os Melhores Filmes de 2025

Roda de Cinema contará com a presença de convidados especiais para analisar as obras de destaque.

A Casa das Artes, em Belém, será palco de mais uma edição da tradicional Roda de Cinema nesta quarta-feira (10), a partir das 18h30. Realizado em parceria com o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), o encontro tem entrada gratuita e é aguardado com entusiasmo pelos cinéfilos.

O evento reunirá convidados especiais para um amplo debate e análise sobre os filmes mais marcantes lançados ao longo de 2025, abrangendo tanto as estreias nos cinemas quanto as produções disponíveis nos serviços de streaming.

A atividade será coordenada e apresentada por Marco Antônio Moreira, que é professor de cinema, crítico, pesquisador e coordenador-geral do CEC. Durante a Roda, os participantes são convidados a compartilhar suas listas pessoais de melhores filmes do ano.

O objetivo do debate coletivo é estimular a troca de ideias, promover visões críticas e oferecer diferentes leituras sobre a produção cinematográfica contemporânea, tornando-se um espaço valioso para a reflexão sobre a arte.

“Em dezembro, buscamos sempre fazer um balanço dos destaques cinematográficos do ano. Cada convidado contribui com suas impressões e indicações. A proposta é promover o debate, incentivar a interação entre os presentes e despertar curiosidade sobre os filmes discutidos”, destaca Marco Antônio Moreira.

Entre os convidados confirmados estão os professores John Fletcher e Alex Damasceno, além de críticos, pesquisadores e demais profissionais ligados ao campo cinematográfico.

″Uma batalha após a outra″, do diretor americano Paul Thomas Anderson

Entre os títulos já confirmados na lista de Marco Antônio Moreira estão: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, estrelado por Leonardo DiCaprio; e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, além de outras produções que se destacaram nos cinemas e nas plataformas de streaming ao longo do ano.

A Roda de Cinema do CEC é uma ação mensal voltada à promoção da cultura cinematográfica em Belém, com o objetivo de estimular a cinefilia, ampliar o repertório dos espectadores e fortalecer o debate crítico sobre o cinema. Nesta edição especial, o público será convidado a conhecer e/ou revisitar os filmes apontados como os mais relevantes de 2025.

O premiado brasileiro ″O Agente Secreto″, do pernambucano Kleber Mendonça Filho

Serviço:

Roda de Cinema com os melhores filmes de 2025

Data: 10/12

Hora: 18h30

Local: Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, em Nazaré, Belém

Entrada gratuita