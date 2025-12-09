quarta-feira, dezembro 10, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Casa das Artes Realiza Debate Gratuito sobre os Melhores Filmes de 2025

Roda de Cinema contará com a presença de convidados especiais para analisar as obras de destaque.

A Casa das Artes, em Belém, será palco de mais uma edição da tradicional Roda de Cinema nesta quarta-feira (10), a partir das 18h30. Realizado em parceria com o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), o encontro tem entrada gratuita e é aguardado com entusiasmo pelos cinéfilos.

O evento reunirá convidados especiais para um amplo debate e análise sobre os filmes mais marcantes lançados ao longo de 2025, abrangendo tanto as estreias nos cinemas quanto as produções disponíveis nos serviços de streaming.

A atividade será coordenada e apresentada por Marco Antônio Moreira, que é professor de cinema, crítico, pesquisador e coordenador-geral do CEC. Durante a Roda, os participantes são convidados a compartilhar suas listas pessoais de melhores filmes do ano.

O objetivo do debate coletivo é estimular a troca de ideias, promover visões críticas e oferecer diferentes leituras sobre a produção cinematográfica contemporânea, tornando-se um espaço valioso para a reflexão sobre a arte.

“Em dezembro, buscamos sempre fazer um balanço dos destaques cinematográficos do ano. Cada convidado contribui com suas impressões e indicações. A proposta é promover o debate, incentivar a interação entre os presentes e despertar curiosidade sobre os filmes discutidos”, destaca Marco Antônio Moreira.

Entre os convidados confirmados estão os professores John Fletcher e Alex Damasceno, além de críticos, pesquisadores e demais profissionais ligados ao campo cinematográfico.

″Uma batalha após a outra″, do diretor americano Paul Thomas Anderson
″Uma batalha após a outra″, do diretor americano Paul Thomas Anderson

Entre os títulos já confirmados na lista de Marco Antônio Moreira estão: “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson, estrelado por Leonardo DiCaprio; e “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, além de outras produções que se destacaram nos cinemas e nas plataformas de streaming ao longo do ano.

A Roda de Cinema do CEC é uma ação mensal voltada à promoção da cultura cinematográfica em Belém, com o objetivo de estimular a cinefilia, ampliar o repertório dos espectadores e fortalecer o debate crítico sobre o cinema. Nesta edição especial, o público será convidado a conhecer e/ou revisitar os filmes apontados como os mais relevantes de 2025.

O premiado brasileiro ″O Agente Secreto″, do pernambucano Kleber Mendonça Filho
O premiado brasileiro ″O Agente Secreto″, do pernambucano Kleber Mendonça Filho

Serviço:

Roda de Cinema com os melhores filmes de 2025

Data: 10/12 

Hora: 18h30 

Local: Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, nº 236, em Nazaré, Belém

Entrada gratuita

avistao 300x100
Artigo anterior
Uepa abre seleção 2026 para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais
Próximo artigo
Câmara Municipal de Portel vota projeto que reconhece o Amazônia Portel Aquafest como Patrimônio Cultural Imaterial

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,270FansLike
3,557FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
avistao 320x320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315