Caminhão afunda em via e derruba postes, deixando imóveis sem energia no Parque Verde, em Belém

Um acidente envolvendo um caminhão-baú deixou cerca de 30 imóveis sem energia elétrica no bairro Parque Verde, em Belém, na noite desta segunda-feira (23). O veículo acabou atingindo postes da rede elétrica após o asfalto ceder na entrada do conjunto Sideral, provocando o colapso de parte da estrutura viária. Apesar do susto, não houve feridos.

De acordo com a Equatorial Pará, 32 clientes foram diretamente afetados pela falta de energia. As equipes da concessionária foram acionadas e trabalham no local para realizar os reparos necessários. A previsão é que o serviço seja restabelecido até às 23h30 desta segunda.

Inicialmente, chegou a circular a informação de que um ônibus teria se envolvido no acidente, mas moradores confirmaram que o veículo era, na verdade, um caminhão-baú. O impacto provocou danos significativos na rede elétrica.

A Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará) informou, em nota, que não realizava nenhuma obra na região no momento do incidente, afastando qualquer relação com o rompimento do asfalto.

Imagem: Reprodução