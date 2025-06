Condutores e cães da PM finalizam 1ª fase de curso para atuar na COP30

O treinamento segue até o dia 30 de junho, com foco em substâncias químicas, varreduras de segurança, entre outros conhecimentos essenciais.

A Polícia Militar do Pará (PMPA) concluiu a primeira semana de um curso de especialização crucial para a COP30, que será realizada em novembro, aqui em Belém. O treinamento foca na formação de condutores e cães farejadores de explosivos, preparando essas duplas para atuar em operações de segurança de grandes eventos, seguindo protocolos internacionais.

A capacitação, que dura 15 dias, reúne militares de diversos estados e aprofunda técnicas de adestramento e conhecimentos teóricos, incluindo noções de química de materiais explosivos e seus cheiros característicos. O objetivo é aumentar a eficácia da detecção pelos cães em locais com grande circulação de pessoas.

“Estamos qualificando não só os nossos condutores, mas também os cães. A formação aborda desde o comportamento canino até a leitura de ambiente e a assinatura de odor dos explosivos, o que traz mais precisão ao trabalho do binômio. É uma atuação conjunta e complexa, que exige sintonia entre o policial e o cão”, explicou o major Dã Paiva, do Batalhão de Ações com Cães da PMPA.

Três cães em fase avançada de treinamento já estão confirmados para atuar diretamente na segurança da COP30. A turma é composta por militares com experiência em adestramento e conhecimento sobre comportamento animal e as fases de aprendizado dos cães.

Investimento em Segurança e Cooperação Interestadual

O major Samarino Santana, da PM do Maranhão, destacou a importância do curso para a criação de uma nova unidade especializada em seu estado. “A ideia é levar esse conhecimento para implementar a primeira unidade de cães especializada em detecção de explosivos no Maranhão. É uma demanda cada vez mais latente em eventos diplomáticos e grandes aglomerações”, afirmou.

Além das aulas práticas, os alunos recebem orientações de especialistas sobre os aspectos científicos dos explosivos, seus comportamentos e métodos para evitar acionamentos acidentais durante as varreduras.

Para o policial militar Yuri Calliari, de Santa Catarina, o curso é de grande valor estratégico. “É um curso inédito. O que mais me chamou atenção foi a profundidade do conhecimento. Nossa intenção é aplicar essa formação em nossa corporação, multiplicando o aprendizado não só entre os adestradores, mas também nas diversas áreas da segurança pública”, destacou.

O treinamento segue até o dia 30 de junho, reforçando o compromisso da PMPA com a excelência operacional e a segurança da COP30, evento que colocará Belém no centro das atenções globais.