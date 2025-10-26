Campeão de ATP 500, Fonseca volta às quadras em dois dias; saiba mais

Masters 1000 de Paris, último do nível em 2025, deve começar na terça (28) para o brasileiro, em reedição de jogo que aconteceu nas quartas de final na Basileia

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

João Fonseca conquistou o título do ATP 500 da Basileia neste domingo (26), mas terá pouquíssimo tempo de descanso: ele volta a competir ainda esta semana, no Masters 1000 de Paris.

A primeira partida deve acontecer já na terça-feira (28), apenas dois dias depois da final, contra Denis Shapovalov.

Coincidentemente, Fonseca e Shapovalov se enfrentaram também na Suíça, nas quartas de final, com o canadense desistindo da partida no terceiro set, quando perdia por 4/1 para o jovem brasileiro.

O horário do jogo na terça ainda não foi confirmado. João disputa pontos importantes no Masters de Paris, na tentativa de se consolidar no top 30 e alcançar a meta de ser cabeça de chave no primeiro Grand Slam do ano que vem, o Australian Open.

Com o título na Basileia, ele alcançou sua melhor posição no ranking até o momento, a 28ª.

Divulgação/Swiss Indoors Basel