domingo, outubro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Campeão de ATP 500, Fonseca volta às quadras em dois dias; saiba mais

Masters 1000 de Paris, último do nível em 2025, deve começar na terça (28) para o brasileiro, em reedição de jogo que aconteceu nas quartas de final na Basileia

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

João Fonseca conquistou o título do ATP 500 da Basileia neste domingo (26), mas terá pouquíssimo tempo de descanso: ele volta a competir ainda esta semana, no Masters 1000 de Paris.

A primeira partida deve acontecer já na terça-feira (28), apenas dois dias depois da final, contra Denis Shapovalov.

Coincidentemente, Fonseca e Shapovalov se enfrentaram também na Suíça, nas quartas de final, com o canadense desistindo da partida no terceiro set, quando perdia por 4/1 para o jovem brasileiro.

O horário do jogo na terça ainda não foi confirmado. João disputa pontos importantes no Masters de Paris, na tentativa de se consolidar no top 30 e alcançar a meta de ser cabeça de chave no primeiro Grand Slam do ano que vem, o Australian Open.

Com o título na Basileia, ele alcançou sua melhor posição no ranking até o momento, a 28ª.

Divulgação/Swiss Indoors Basel

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Vini Jr. se revolta após ser substituído em Real Madrid x Barcelona
Próximo artigo
Quanto João Fonseca ganha pelo título no ATP 500 da Basileia

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,221FansLike
3,599FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315