domingo, outubro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Quanto João Fonseca ganha pelo título no ATP 500 da Basileia

Brasileiro conquistou seu maior título neste domingo (26), em final contra o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina, chegando ao top 30 do ranking da ATP

Pietra Carvalho, da CNN Brasil

João Fonseca vai ganhar um valor milionário pelo título do ATP 500 da Basileia, o maior de sua carreira até o momento.

Além do prêmio em dinheiro, o título deu outra conquista para Fonseca: seu melhor ranking até o momento, alcançando o top 30.

Na próxima atualização da ATP, que acontece na segunda (27), ele estará na 28ª posição, o que já o creditaria a ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.

Mas outros campeonatos importantes, com muitos pontos em jogo, ainda acontecem em 2025. O maior deles é o Masters 1000 de Paris, com Fonseca voltando às quadras já nesta semana.

Reprodução/Instagram/Swiss Indoors Basel

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Campeão de ATP 500, Fonseca volta às quadras em dois dias; saiba mais
Próximo artigo
Marquinhos Vieira assume presidência da Asbep em cerimônia festiva

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,221FansLike
3,599FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
bn-avistao-320x320
bn-avistao-320x320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320
Webbanner_320x320px
WebBanner_NovaDoca_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315