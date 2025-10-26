Quanto João Fonseca ganha pelo título no ATP 500 da Basileia

Brasileiro conquistou seu maior título neste domingo (26), em final contra o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina, chegando ao top 30 do ranking da ATP
Pietra Carvalho, da CNN Brasil
João Fonseca vai ganhar um valor milionário pelo título do ATP 500 da Basileia, o maior de sua carreira até o momento.
Além do prêmio em dinheiro, o título deu outra conquista para Fonseca: seu melhor ranking até o momento, alcançando o top 30.
Na próxima atualização da ATP, que acontece na segunda (27), ele estará na 28ª posição, o que já o creditaria a ser cabeça de chave no Australian Open de 2026.
Mas outros campeonatos importantes, com muitos pontos em jogo, ainda acontecem em 2025. O maior deles é o Masters 1000 de Paris, com Fonseca voltando às quadras já nesta semana.
Reprodução/Instagram/Swiss Indoors Basel