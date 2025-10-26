Vini Jr. se revolta após ser substituído em Real Madrid x Barcelona

El Clásico acontece neste domingo (26), no Bernabéu, e vale a liderança do Campeonato Espanhol

Ana Karolina Reis, da CNN Brasil

O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, se revoltou ao ser substituído durante o clássico entre Real Madrid e Barcelona, que acontece neste domingo (26), no Santiago Bernabéu, pela décima rodada da competição.

Aos 26 minutos da segunda etapa, Xabi Alonso decidiu retirar Vinicius Junior de campo, promovendo a entrada do compatriota Rodrygo. Ao notar que sairia da partida, o camisa 7 demonstrou descontentamento e se revoltou, questionando a decisão do comandante merengue.

Em seguida, passou pelo banco de reservas e seguiu direto para o vestiário. Minutos depois, Vini Jr. retornou ao gramado e voltou a se sentar no banco, junto dos demais reservas.

El Clásico

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 e, com a vitória, chegou aos 27 pontos e se isolou na liderança de LaLiga. O Barcelona permanece na segunda posição com 22 pontos, agora a cinco pontos de distância do líder.

O jogo

O clássico já começou movimentado, com um pênalti anulado para o Real Madrid logo no primeiro minuto, com revisão do VAR. Mbappé abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, após passe preciso de Jude Bellingham.

O Barcelona reagiu na primeira etapa e chegou ao empate aos 37 minutos com Fermín López, que finalizou com precisão após assistência de Marcus Rashford.

Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, Jude Bellingham colocou o Real Madrid novamente à frente do placar, aproveitando rebote em jogada de Vinícius Júnior.

Szczesny defende pênalti de Mbappé

No segundo tempo, Wojciech Szczesny brilhou ao defender pênalti cobrado por Mbappé, mantendo o Barcelona vivo na partida.

No fim, o Barcelona terminou o jogo com dez jogadores, após Pedri receber o segundo cartão amarelo nos acréscimos. A partir daí, começou uma confusão generalizada, tendo Yamal como alvo.

O jovem atacante do Barcelona havia provocado o Real Madrid durante a semana, e foi duramente cobrado por Carvajal, Courtois e Vini Jr., com deboches e ameaças de pancadaria.

